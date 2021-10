Ejecutivo evalúa veto parcial de ley sobre transacciones

CAUTELA. Óscar Llamosas, ministro de Hacienda, fue consultado ayer sobre el tema, pero prefirió no adelantar mayores detalles con respecto a la promulgación o no del documento. No obstante, el secretario de Estado comentó que se sigue trabajando al respecto y recalcó el hecho de que el artículo 103 es el único que genera posturas encontradas entre las diferentes partes afectadas por la norma.

Asimismo indicó que la intención de las autoridades es llegar a una postura encontrada entre los sectores y no afectar los avances logrados en el país en materia de inclusión financiera. “Como Ministerio de Hacienda y como parte del Consejo de Inclusión Financiera nos tocó abrir una mesa de trabajo con los distintos sectores afectados, nos reunimos con representantes de bancos, nos reunimos con representantes de las telefónicas y, en ese sentido, se amplió la discusión a otro organismo del Estado, que es el Ministerio de Industria y Comercio. Todavía no tenemos una posición definitiva sobre el tema, pero la idea es que entre todos podamos llegar a un consenso y creo que estamos en esa línea”, manifestó.

Además, Llamosas aseguró que está pendiente aún una conversación “con ambos sectores en una misma mesa”, haciendo referencia a los bancos y las telefónicas, con el fin de avanzar en el proceso. “El cuestionamiento es un solo artículo de la ley, que no tenga un impacto negativo en todo este proceso de inclusión financiera, así como también que no afecte a la cadena de pagos”, expresó. Los bancos habían sentado su postura a favor del artículo 103 en su redacción actual (ver info), mientras que las telefónicas habían pedido una versión alternativa que no pudo ser ratificada por el Senado.



Tema preocupa al Incoop y entidades

Pedro Loblein, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), expresó recientemente su preocupación por la rigidez del artículo 103 de la norma y sus posibles consecuencias negativas para las cooperativas. Lo mismo hizo la directiva de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, en una nota dirigida al Ejecutivo.