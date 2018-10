Ejecutivo decidirá hoy si alza precio del pasaje o si elevará el subsidio

“Dejamos en suspenso, mañana (por hoy) vamos a continuar analizando para ver cuál es el camino”, refirió el funcionario ante las consultas periodísticas, quien también adelantó que hoy seguirán recibiendo algunos informes y datos de técnicos del EEN, para que posteriormente antes del mediodía la instancia eleve un reporte con algunas recomendaciones al Poder Ejecutivo.

En torno a la inminencia de la suba del pasaje en el transporte público, dijo que ocurrirá como consecuencia del precio del combustible, siendo éste un factor exógeno y agregado a eso también la escalada de la cotización del dólar.

López destacó que lamentablemente no podía brindar ninguna especificación sobre montos ni decisión respecto a subsidiar o no el pasaje, ya que sería irresponsable, agregando que se debe contemplar lo que más le conviene a la gente y al país, en atención a la situación fiscal reinante.

“La cuestión de subsidiar o no forma parte de la decisión de aumentar o no el precio del pasaje, ya que tiene sus consecuencias con los costos adicionales. Esto tiene que ver con la tendencia del mercado: si constantemente se presenta una situación al alza, el subsidio que no tenga fundamento económico no conviene”, destacó el ministro.

También especificó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sabrá mañana los detalles del reporte y las recomendaciones, para que finalmente tome alguna decisión. López aclaró que el Estado está en condiciones de un subsidio si es que éste corresponde: “No es una cuestión de recursos, sino en función a lo que se debe hacer. Si el subsidio es coyuntural, corresponde; pero si es una eterna bola de nieve sería someter al país a un proceso complicado de descomposición fiscal”, refirió.

Se le consultó si habría reacción del sector transportista toda vez que no llegue a decidirse un aumento del precio del pasaje, y dijo que el Gobierno decidirá razonablemente.

La escalada de combustibles obliga a variar

Ni bien aumentaron los precios de los combustibles, se abrió a principios de este mes el debate por el consecuente incremento de los productos y servicios de la canasta básica.

El pasaje del transporte público es una de las prestaciones que sufrirán variaciones, por lo que el Gobierno abrió una mesa técnica para estudiar la suba del boleto y el subsidio al transporte público en el área metropolitana.

Se calcula que aproximadamente unos USD 6 millones es lo que se necesita para subsidiar el costo del pasaje. El Poder Ejecutivo está analizando y recabando informes antes de tomar una definición.

Para Benigno López, ya se tiene la experiencia de lo que sucede cuando no se acompaña el aumento del crudo y suba del dólar, porque se genera una pérdida importante en Petropar, que al final resulta un golpe para el país, haciendo alusión a la deuda de la petrolera estatal con PDVSA por más de USD 300 millones.