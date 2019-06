Efraín asegura que no está detrás de la intervención de Comuna de San Antonio

“Qué tiene que ver una cuestión interna del partido con eso, y realmente no sé de qué está hablando, y si tiene problemas en su comunidad, no sé qué relación tiene con la cuestión interna del partido. En realidad, no entiendo de qué habla”, dijo Alegre.

Consultado sobre si apoyan los reclamos ciudadanos, incluso los que apuntan a sus intendentes, respondió que sí. “Nosotros estamos en la línea de la transparencia, sin ninguna excepción sean del partido que fueran”, sostuvo el titular del PLRA.

INTERVENCIÓN. Siete concejales opositores presentarán esta mañana oficialmente un pedido de intervención de la Municipalidad de San Antonio, argumentando indicios de hechos de corrupción del intendente Raúl Mendoza. El fin de semana pasado hicieron una audiencia que incluyó incidentes.

Víctor Gómez, concejal de San Antonio, explicó que la audiencia realizada el domingo pasado fue integrada por ediles del PLRA, ANR, PDP y un independiente, ante supuestos hechos de malversación de recursos de royalties y Fonacide.