Efraín anuncia potente plan de salud y Esperanza pide consenso político

Un fuerte elemento para la campaña de la Concertación Nacional se expuso ayer con miras a las elecciones del 30 de abril. Con una respuesta directa a una sensible necesidad del país, y un dedo en la llaga para los gobiernos colorados, Efraín Alegre y Soledad Núñez presentaron su programa de salud denominado Pohã Gratis, que se basa en la provisión gratuita de medicamentos esenciales en hospitales.

La senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez fue puesta a la cabeza del proyecto, debido a su celebrado antecedente de gestión como ministra de Salud.

Alegre relató que la necesidad de medicamentos es un fuerte reclamo de la ciudadanía y una de las razones más importantes de la migración en Paraguay. “La gente se enferma y no hay respuesta, no hay medicamentos, termina viajando a la Argentina la mayoría de las veces”, expresó.

Además, Efraín aprovechó para enviar un mensaje al candidato colorado Santiago Peña, sin hacerle mención. Días atrás, comentó que el presidenciable recibió el sobrenombre popular de “Santi No se puede Peña”, frase que recordó durante el acto.

“Algunas personas nos dicen ‘no se puede’ y por eso veíamos importante esta presentación, también porque en este caso, en salud pública, ya demostramos que sí se puede, porque ya se hizo en el gobierno de Fernando Lugo, con Esperanza y un gran equipo. Se demostró que se puede tener resultados en salud, que se puede tener un kit de partos para las madres”, manifestó Alegre.

El candidato detalló que la idea es, con transparencia, sin corrupción y con austeridad, dirigir a la salud los recursos que se usan en privilegios.

La candidata a la vicepresidencia, Soledad Núñez, citó algunos de los serios problemas que tiene la salud, como falta de hospitales y profesionales especialistas.

Por su parte, Esperanza desarrolló los aspectos técnicos del plan, partiendo de que muchos tienen que elegir comer y comprar un medicamento. “Todos entendemos que no hay nada gratis, que cuesta muchos recursos y que en realidad lo que hacemos cuando decimos que no va a haber pago directo de bolsillo es una medida de equidad social que hacen todos los países, nadie paga en el momento que necesita, paga antes, con impuestos o en seguridad social. El Estado recoge, se convierte en presupuesto, pero en el día, a las 3 de la mañana, cuando se enferma el bebé, ahí no se paga, se pagó antes”, recalcó.

La senadora indicó que el proyecto incluye reestructurar la salud y el primer paso es saldar la deuda con proveedores. “Necesitamos un fuerte debate nacional, consenso y avanzar políticamente. Queremos, presidente, que usted tenga como prioridad política, de toda la deuda que tiene hoy Paraguay, el pago de la deuda de medicamentos. Eso nos va a permitir optimizar al 100% el presupuesto de salud que queda, que es de G. 1,7 billones”, subrayó.

Esperanza apuntó que hay deudas que ni aparecen en el presupuesto y que deben ser investigadas, ya que este gobierno “oculta la deuda verdadera”. Como segundo paso citó el pago puntual a farmacéuticas para que no suban precios, luego, actualizar el listado actual de medicamentos esenciales con IPS, la sanidad militar y policial y con todas las instituciones del sistema de salud; un registro único de usuarios y la trazabilidad de algunos medicamentos para que lleguen al bolsillo adecuado; mesa de trabajo con proveedores de salud para terminar con licitaciones amañadas; mesa política con expertos, sociedad científica, universidades y con red de servicios de hospitales y de atención primaria de salud para cambiar el listado de medicamentos.

Se demostró que se pueden tener resultados en salud. Hoy las madres tienen que pagar para ver a sus hijos nacer. Efraín Alegre, candidato a presidente.