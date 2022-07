Efraín Alegre afirma que no prevalecerá orden del “patrón”

Agregó que la acción presentada y preanunciada hace meses por los colorados contra la Concertación raya lo ilegal y adjudicó la medida al ex presidente Horacio Cartes.

“Los que siempre transitaron el camino de la ilegalidad pretenden atropellar las disposiciones legales”, señaló.

Añadió que detrás de esto están “los que temen salir del país por temor a ir presos porque son buscados por la justicia internacional, Horacio Manuel Cartes Jara”.

Además, señaló al gobierno actual de ser parte de esa medida de impugnar el uso del padrón público.

“(Están detrás) los que son responsables de la corrupción en la pandemia, de las muertes por corrupción en la pandemia, pero no van a evitar que el pueblo paraguayo se pronuncie a través del RCP””, refirió.

Por último, Alegre envió un mensaje a sus rivales políticos diciendo que no van a retroceder. “Los delincuentes y sinvergüenzas a partir de ahora deben empezar a entender que en el Paraguay de hoy y el futuro prevalecerá la ley”, sostuvo.

INHABILITADOS. El apoderado liberal Cristian González señaló que la ANR no tiene “legitimación activa” para impugnar el uso del padrón por parte de la Concertación. Señaló que como organización cumplieron con todos los requisitos y que conforme a la ley electoral se hará la depuración correspondiente, pero no como quiere la cúpula colorada. “Ellos (los colorados) no tienen agravio, aquí no se afecta a su padrón, ni siquiera su interna”, señaló.



Podrían disminuir los candidatos

Dentro de la interna de la Concertación se estarían posicionando ante el pueblo liberal tanto Hugo Fleitas como Efraín Alegre, quedando rezagado el equipo de Martín Burt, debido a fugas de dicho equipo.

En este sentido, debido a que, como Burt, también el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, forma parte de la disidencia liberal, podría haber acercamiento, aunque Fleitas no está dispuesto a declinar su candidatura.

Debido a su crecimiento y a que las fuerzas llanistas y dionisistas lo acompañan a pleno, ello daría fuerza a Fleitas para la negociación. A su vez, la coyuntura obligaría a Burt a desistir de candidatura.

De esta forma se va moviendo el tablero dentro del PLRA, al punto de generar una polarización entre este proyecto y el del presidente de los liberales Efraín Alegre.

El poderío de Fleitas radica en su acuerdo con dos movimientos importantes que los acompañan, el Equipo Joven y Diálogo Azul, de Blas Llano y Dionisio Amarilla. Cuenta además con apoyo del Movimiento de Integración Liberal (MIL) del senador Amado Florentín y otros importantes liderazgos regionales.