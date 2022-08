Efraín admite que  fugas fueron el costo en "crisis de vicepresidencia"

La salida del sector de Paraguayo Cubas y la mayoría del Frente Guasu fue un golpe importante para el proyecto. Alegre reconoció que la causa fue una disparidad de intereses en la composición de la chapa, es decir, el haber elegido a Soledad Núñez como compañera de fórmula, que calificó como “la crisis de la vicepresidencia”, pero aclaró que las conversaciones siguen y que un reintegro puede ser posible.

“En ningún caso estamos ante hechos irreversibles, seguiremos conversando. En el 2023 vamos a tener claramente dos proyectos, el continuismo y la alternancia”, recalcó.

Alegre contó que el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda trabajaba en su equipo, pero se bajó por considerar la chapa muy conservadora.

Igualmente, indicó que se sigue conversando con Esperanza Martínez y que un día antes de su crisis de salud todavía hablaban con Fernando Lugo.

Controversia. En el baile del discurso conciliador, Soledad debió responder con diplomacia, al encontrarse en medio de dos posicionamientos controversiales, la de Alegre y Kattya González, ambos aliados de la ex ministra de la Vivienda.

El PLRA pelea por usar el padrón nacional para elegir sus listas plurinominales, posición defendida por Efraín, a lo que el TSJE calificó como inaplicable, que es la postura de Kattya.

Soledad consideró que las tensiones son normales en este proceso pero calificó como dura la nota del PLRA dirigida a la diputada.

Alegre coincidió, pero sostuvo que es un tono comprensible, entendiendo que fue una nota elaborada por los apoderados, que deben lidiar con las trabas de la Justicia Electoral.

“Nosotros estamos realmente molestos con la actitud de la Justicia Electoral con respecto al padrón abierto, me parece un atropello que todavía se esté discutiendo o poniendo dudas de si podemos o no usar el registro nacional, nos molesta. Este modelo del continuismo, de este modelo mafioso, lo que no quiere es abrir a la ciudadanía. Utilizan su fuerza y su poder para evitar este paso importante para construir democracia. La Concertación puede usar el padrón, pero no los partidos, igualito que la justicia que se fue, se repite el mismo modelo y están poniendo en duda cuando lo que necesitamos es transmitir seguridad y legalidad en los procesos. Nos están fabricando una crisis que no tendría por qué existir”, sentenció.

Sobre las acusaciones del cartismo que lo ligan con el presidente Mario Abdo, Alegre dijo que no tiene ninguna relación con él y que la última vez que conversaron fue en el 2018, cuando lo saludó por haber ganado las elecciones.

“Horacio Cartes quiere aparecer como opositor cuando él mismo fue quien le salvó del juicio político”, apuntó.

Me parece un atropello discutir si podemos o no usar el registro nacional. El TSJE usa su poder para evitar este paso. Efraín Alegre, candidato liberal.

La repartija de cargos no es el camino que queremos seguir. Queremos reformas en salud y educación. Soledad Núñez, candidata independiente.