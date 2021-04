EEUU y China aplican 200 millones de dosis anti-Covid

Según datos oficiales, 133 millones de personas en el país han recibido al menos una dosis de la vacuna.

El presidente animó a todos los empleadores del país a facilitar la inmunización de sus trabajadores.

Esta semana, como subrayan desde la Casa Blanca, Estados Unidos han entrado en una nueva fase de la vacunación, porque desde el lunes, por orden presidencial, todos los mayores de 16 años pueden ya pedir cita para ser vacunados. De acuerdo a los datos que maneja el Gobierno, el 81 por ciento de los que han recibido al menos una dosis son personas mayores, mientras que solo el 43 por ciento de los adultos trabajadores han recibido la inoculación. De ahí la necesidad de promover la vacunación entre los empleados y ayudar con los permisos retribuidos.

En Asia. Más de 200 millones de personas han recibido ya una dosis de la vacuna para el Covid-19 en China, reveló un portavoz de la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático. El funcionario Mi Feng indicó que las autoridades están ahora "aunando esfuerzos en la distribución de las vacunas" para asegurar que todos los ciudadanos reciben la segunda dosis unas ocho semanas después de la primera. El funcionario Li Dachuan de la citada comisión agregó que el país asiático ha conseguido vacunar ya a más del 80% de sus trabajadores sanitarios, una de las prioridades del organismo.

Algunas zonas del país como la capital, Pekín, llevan semanas inoculando a residentes mayores de 60 años después de completar la campaña de vacunación para grupos considerados de riesgo como funcionarios, empleados portuarios y transportistas.

Según el responsable del Centro para el Control de Enfermedades del país, Gao Fu, China espera vacunar a entre el 70% y el 80% de su población para finales de este año o mediados de 2022 y alcanzar entonces la inmunidad de rebaño.

Para ello, el país debería inocular a entre 900.000 y 1.000 millones de personas.

China aprobó el 15 de diciembre una campaña de vacunación centrada en personas de grupos de riesgo pero los planes contemplaban que, a medida que aprobasen más vacunas, el antígeno se comenzase a suministrar también a ancianos o enfermos crónicos y al resto de la población.

Hasta el momento, China ha autorizado cuatro vacunas de las compañías Sinopharm, Cansino y Sinovac.



El presidente estadounidense, Joe Biden, admitió el miércoles que su Gobierno no está en condiciones en este momento de enviar vacunas sobrantes fuera del país, pero espera poder hacerlo pronto. "Ahora no tenemos suficiente como para estar seguros de mandar fuera. Pero espero que podamos hacerlo", afirmó el mandatario durante una alocución en la Casa Blanca. También explicó que el Gobierno está viendo qué hacer con algunas vacunas que no usa y quiere asegurarse de que son seguras para poder enviarse.