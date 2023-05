Uno de los fines fundamentales de la educación es desarrollar la capacidad (con aptitudes y actitudes pertinentes), para la cooperación. Es fundamental porque el ser humano no es autónomo, solo no puede existir, necesita como mínimo la pareja de mujer y varón para tener existencia y después necesita de otros más para la subsistencia, ayudándole a superar peligros de la naturaleza, limitaciones, debilidades, ignorancias, etc.

Sin cooperación no hay matrimonio, no hay procreación, no hay familia, no hay hogar, en una palabra, aunque ya estemos en la existencia, la vida humana no será posible sin la cooperación. Desde luego, sin cooperación no hay sociedad, menos aún existirá la nación, el gobierno y el Estado. Es demasiado obvio, pero lo digo para comprender mejor, que educar para la cooperación, además de ser fundamental, es esencial y absolutamente necesario.