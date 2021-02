Ediles piden a Municipio que intervenga hogar de ancianos

“Los abuelos no pueden vivir sin salud, con malas atenciones, están como en la cárcel, no pueden ya ni salir a su recreo bajo el árbol de mango que hoy ya no existe, levantaron muros altos, hicieron lindas oficinas con aire para el personal administrativo y el lugar donde están los abuelos fue solo remendado, necesitan masajistas fisioterapeutas, la comisión, en vez de contratar a estos profesionales, contrataron a un abogado para tenerles amenazados a los funcionarios para que callen, les quitan su tarjeta y no les dan sus golosinas que los abuelos tanto piden”, relató Bárbara Saldívar, una de las denunciantes. Agregó que los malos tratos verbales también se dan con los miembros de la comisión y funcionarios de la institución, prueba de ello es que renunciaron varios miembros de la comisión y solo quedaron el presidente y la vicepresidenta. Por su parte, el presidente denunciado expresó que es una denuncia infundada y que se fueron 5 y vinieron 50 interesados en apoyar el hogar de ancianos. VR