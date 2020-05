Edil y su hermano imputados por balacera en Roque González

La carpeta de investigación indica que el concejal Montiel fue imputado por los supuestos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, obstrucción a la persecución penal y violación de la cuarentena sanitaria.

Mientras que el hermano del edil, que sigue prófugo, fue procesado por los supuestos hechos de tentativa de homicidio doloso en calidad de supuesto autor contra las víctimas Osvaldo Sánchez (47) y su hijo Juan Gabriel (24), quienes se encuentran en el Hospital Nacional de Itauguá. Ambos están fuera de peligro, según indicaron desde el centro médico.

con prisión. Asimismo, por pedido del fiscal Villagra, el juez Hilario Bustos, de un Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Carapeguá, dispuso la medida de prisión preventiva para los encausados. El concejal colorado se encuentra recluido en la Comisaría 5ª, de Carapeguá, pero su hermano sigue con paradero desconocido.

COMPLICIDAD. La Fiscalía se encuentra investigando una posible complicidad policial para ayudar a Jonás Montiel a fugarse de la comisaría, minutos después de registrarse el incidente.

“La persona que disparó está prófuga, pero lo más llamativo es lo que ahora surge con el testimonio de tres personas: La hija, la víctima directa y una de las hermanas, quienes coinciden en que cuando van a la comisaría para denunciar, ellos ven a Jonás Montiel, pero ahora está desaparecido”, explicó el fiscal en contacto con Telefuturo.

Por su parte, el concejal Montiel admitió que tuvo una pelea con los Sánchez en la tarde del viernes pasado, pero negó haber realizado los disparos que hirieron a padre e hijo. “Yo no disparé, yo estuve solo en mi camioneta, me estaba yendo a mi casa”, declaró. Luego, dijo que fue perseguido por estas personas y hubo un altercado físico. “Me apretaron con un cuchillo, pero no sé de dónde salieron los disparos”, expresó.

El edil consideró que el incidente se trata de una persecución política contra su persona, además, dijo no saber el paradero de su hermano.