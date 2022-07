Edición única de La casa de los espíritus celebra a Allende

La primera de las novelas de Allende se lanzó en octubre de 1982 en Plaza & Janés. El sello editorial, entonces dirigido por Mario Lacruz, fue desde entonces el de Allende, quien tenía como agente literaria a la mítica y ya desaparecida Carmen Balcells.

"Es imposible describir la emoción de ese momento, basta decir que nunca más he vuelto a sentirla con otros libros, con traducciones a idiomas que creía ya muertos, o con las adaptaciones al cine o al teatro, ese ejemplar de La casa de los espíritus con una franja rosada y una mujer con pelo verde tocó mi corazón profundamente”, escribió Allende sobre su ópera prima.

“Este libro tuvo para mí el efecto de un tifón: me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades”, sumó.

La edición conmemorativa de los 40 años tendrá en su portada la icónica imagen creada por Jordi Sánchez, que también fue utilizada en la edición de Debolsillo que desde este año está en librerías de España, Latinoamérica y Estados Unidos. EFE