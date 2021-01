Édgar Quintana (h) lanzó su candidatura

El dirigente de Honor Colorado dijo que no será fácil lograr la unidad partidaria, pero se está dando el primer paso para buscar un acuerdo que les permita a los colorados recuperar la intendencia fernandina. Quintana informó que se convocó a todos los demás precandidatos a intendente con una nota firmada por los cuatro presidentes de seccionales para lograr la unidad, pero los mismos no asistieron. Comentó que habló con los líderes de Concordia Colorada, el presidente Mario Abdo Benítez y el ex presidente Horacio Cartes, quienes enviaron a sus representantes que son los mediadores en el Departamento Central, el gobernador Hugo Javier González, la diputada Pilar Medina y el diputado Ángel Paniagua. “Yo hablé vía WhatsApp con Horacio Cartes, quien me pidió lograr la unidad y que se le dé oportunidad al que esté mejor posicionado para que recuperemos la intendencia. También hablé con el vicepresidente de la República, que me manifestó lo mismo”, comentó.