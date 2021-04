Ecuador, Bolivia y Perú viven un domingo electoral

El MAS, del ex presidente Evo Morales y del actual mandatario del país, Luis Arce, afronta en simultáneo una pugna electoral en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando ante fuerzas opositoras entre las que destacan aquellas de orientaciones indigenistas conformadas por ex militantes y conservadoras.

Para esta segunda vuelta se nota cierto desencanto de algunos grupos políticos que han preferido no apoyar a ninguna de las candidaturas en pugna, mientras que el ausentismo y la abstención podrían ser un matiz de algunos grupos de electores al no sentirse representados por los candidatos en liza.

En La Paz la pugna electoral es entre Franklin Flores del MAS y Santos Quispe de la agrupación Jallalla, en Chuquisaca entre el ex masista Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST) y Juan León del MAS, en Tarija se elegirá entre Álvaro Ruiz del MAS y Óscar Montes de Tarija Somos Todos y en Pando la disputa es entre Miguel Becerra del MAS y el exmsista Regis Richter del Movimiento Tercer Sistema (MTS).

ARAUZ O LASSO. Andrés Arauz o Guillermo Lasso. Ecuador elegirá en segunda hoy a su próximo presidente entre un economista de izquierda y un ex banquero promercado, en un duelo de generaciones y estilos del que saldrá el sucesor del impopular Lenín Moreno.

Arauz no existiría para la política sin Rafael Correa. El popular ex mandatario (2007-2017) puso sus ojos en este ex asesor económico - a quien describe como brillante - para recuperar el poder para el socialismo tras la ruptura con el gobierno de Moreno.

Nacido en Quito, Arauz obtuvo una licenciatura en Economía en Estados Unidos. Tiene una maestría por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito y cursaba un doctorado en México, que el año pasado interrumpió para lanzar su candidatura.

Cumplió 36 años el 6 de febrero, un día antes de ganar la primera vuelta (32,72% contra 19,74% para Lasso) y se mantiene como favorito de cara a la elección del domingo. Si lo logra, será el gobernante electo más joven de Latinoamérica y el de más corta edad de las últimas cuatro décadas en el país.

Guillermo Lasso, de 65 años, es un ex banquero conservador que pregona el libre comercio y lidera el anticorreísmo. Perdió las elecciones con la izquierda en 2013 y 2017.

"Ecuador tiene que formar parte de la Alianza del Pacífico, de pleno derecho y de la manera más urgente posible", dijo a la AFP.

Nació en Guayaquil (suroeste), donde se vinculó desde muy joven a la Bolsa de Valores para costearse sus estudios secundarios en un colegio católico. Su trabajo consistía en anotar "en una pizarra las cotizaciones de las acciones".

Aunque no completó sus estudios en Economía, logró descollar en el sector financiero, donde ocupó la presidencia ejecutiva del Banco de Guayaquil, uno de los principales del país. En 2012 se retiró de la banca para fundar el movimiento Creando Oportunidades (Creo), emergiendo como el mayor opositor a Correa.

SIN FAVORITOS. A En medio de una grave crisis sanitaria y económica y una gran incertidumbre por el futuro político, más de 25 millones de peruanos acuden este domingo a las urnas para elegir un nuevo Gobierno, que tendrá resonancias históricas al asumir sus funciones el día del bicentenario de la independencia de su país.

A pesar de la trascendencia de los comicios, se mantiene la impredictibilidad sobre los candidatos que ocuparán las dos primeras posiciones e irán a una segunda vuelta, ya que se da por descontado que ninguno superará el 50 por ciento de los votos necesarios para acceder a la presidencia en esta primera ronda.

En la disputa entre 18 aspirantes aparecen con mayores opciones Yohny Lescano (Acción Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Hernando de Soto (Avanza País), Pedro Castillo (Perú Libre), Verónica Mendoza (Juntos por el Perú), George Forsyth (Victoria Nacional) y Rafael López (Renovación Popular).

Los comicios han sido convocados para elegir a un presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco representantes en el Parlamento Andino. Estas elecciones se celebrarán en medio del escenario crítico de la segunda ola de la pandemia, que golpea duramente a Perú, pero también del descrédito que afronta una clase política acusada de velar solo por sus intereses y estar manchada, en muchos casos, por la sombra de la corrupción.