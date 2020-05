Economista pide más empatía al Gobierno

Sustentó su argumento en que muchas multas y sanciones vienen cayendo principalmente sobre los sectores formales, mientras que los informales no tienen problemas en seguir su actividad.

“En la reactivación económica no se tiene en cuenta la realidad de maestras, enfermeras y otras profesiones, cuyos sectores son acaparados en un 80% por mujeres, quienes no podrán dejar a sus hijos en guarderías, ya que seguirán estando cerradas. Tampoco se les puede dejar con los abuelos, por el riesgo”, sostuvo.

A su criterio, no puede sostenerse un acatamiento real a las restricciones de parte de la ciudadanía, si muchos sobreviven con ollas populares; mientras que se habla de casi USD 2.000 millones de endeudamiento, pero luego de 70 días de cuarentena aún Salud no cuenta con infraestructura necesaria por las irregularidades en los procesos de compras.

También criticó que mientras muchos sectores de la sociedad civil y privado invierten en comprar insumos, incluso haciendo polladas, no hay ningún recurso descontado del sueldo de los empleados públicos; en tanto que se evidencian diariamente casillitas de venta de empanadas y otros sin la más mínima regla sanitaria, por lo que las normas no son iguales para todos, calificó. También cuestionó que no se habiliten las clases en universidades, con los protocolos, cuando en los buses suben 40 extraños.