EBY: Se alarga espera por dirección argentina

Estaba prevista para ayer la comunicación oficial sobre el nombramiento por parte del presidente argentino, Alberto Fernández. Sin embargo, la misma no se concretó y en el vecino país apuntan a una posible traba de la vicepresidenta Cristina Fernández.

La margen derecha de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) aguarda desde hace tiempo la resolución sobre quién ocupará la dirección general en representación argentina, para discutir diferentes temas que se encuentran pendientes en agenda. Juan José Encina, asesor técnico del lado paraguayo, refirió que el tópico prioritario en el corto plazo es el pago de la deuda que tiene Argentina por cesión de energía desde hace casi año y medio, que ya suma alrededor de USD 85 millones hasta el momento.

Inconcluso. Otro punto es el referente al Anexo C del tratado de la EBY, modificado a través del acuerdo Horacio Cartes - Mauricio Macri en 2017, pero que hasta el momento no se debatió en instancia del Congreso argentino y no está vigente. Si bien las autoridades argentinas de Yacyretá no tienen competencia directa en el tema, desde el lado paraguayo aguardan que las mismas ayuden a encaminar una definición sobre si las notas reversales correspondientes se aprobarán o se inicia un trabajo para revisar lo pactado anteriormente e introducir cambios.

Finalmente, entre otros puntos técnicos, queda también pendiente avanzar con las obras de Añá Cuá, para lo cual en el lado paraguayo incluso ya se firmó el acta de inicio de trabajos, sin embargo, esto se hizo poco antes de que se tuvieran que implementar medidas sanitarias en el marco de la lucha contra la pandemia del Covid-19.