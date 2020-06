EBY: Empresario sería nuevo director por el lado argentino

Anteriormente, había sonado el nombre de Suzel Vaider para ocupar el cargo en reemplazo del saliente director ejecutivo, el macrista Martín Goerling; sin embargo, esto nunca se concretó.

Barrios Arrechea, de acuerdo al medio argentino La Nación, es presidente de Ecomadera, un aserradero que logró ubicar sus muebles de jardín en grandes cadenas de comercialización, y tiene una relación de años con Cristina Fernández. Ambos se encontraron en un viaje a Paraguay en 2014, hecho que quedó registrado en una fotografía.

antecedente. El empresario ya trabajó en Yacyretá, pero acabó siendo despedido luego de un conflicto con Humberto Schiavoni, ex director de la entidad, según los antecedentes. En el lado paraguayo de la EBY se aguarda la resolución sobre quién será la persona que ocupará la titularidad de la institución en representación argentina, para discutir los temas pendientes en agenda. El tópico prioritario en el corto plazo es el pago de la deuda que tiene Argentina en concepto de cesión de energía desde diciembre de 2018, que asciende a una cifra de alrededor de USD 90 millones.

Otro punto es el referente al Anexo C del tratado de la EBY, modificado a través del acuerdo Horacio Cartes - Mauricio Macri en 2017, pero que hasta el momento no se debatió en el Congreso argentino. Se espera que las autoridades argentinas de la binacional ayuden a encaminar una definición sobre si las notas reversales correspondientes se aprobarán o no.

Asimismo, existe una deuda por territorio inundado de USD 1.300 millones con Paraguay cuyo pago fue demorado por nota reversal de 1992, tema que se encuentra incluido en el acuerdo pendiente de aprobación en Argentina, estableciendo un desembolso anual al respecto. Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo, solicitó intervención a la Cancillería sobre la situación en mayo pasado.

Desde 1995 hasta la actualidad, Yacyretá transfirió al Ministerio de Hacienda la suma de USD 1.515.076.912, de acuerdo a registros oficiales.

Generación. La energía suministrada por la Central Hidroeléctrica Yacyretá a Paraguay y Argentina, al cierre demayo, fue de 1.093.892,9 MWh; 23,22% superior al mes de abril. Del total suministrado, correspondió a la Administración Nacional de Electricidad 60.861,3 MWh.