Dyango, Marcos y Axel Llunas llegan con sus melodías a la Conmebol

En una entrevista exclusiva con Última Hora, Marcos Lluna adelanta que el concierto que ofrecerán en Paraguay “girará en torno a Dyango, que es quien nos enseñó todo lo que sabemos y a quien el público tanto quiere y respeta y quizás por la edad –83 años– no vuelva a cantar en Paraguay”.

Dyango es considerado como uno de los cantantes españoles más románticos del género. Lleva más de seis décadas de trayectoria artística y cuenta con más de 30 álbumes publicados con recordados éxitos.

Dyango cuenta en su haber con un total de 55 discos de oro y 40 de platino, tanto en España como en el resto de Europa y en Latinoamérica. Además, en 2018 obtuvo un Grammy Latino en la categoría Excelencia Musical.

“Es de los últimos grandes que está vigente y yo feliz de compartir escenario con él y de cantar algunas de mis canciones solo, también con él y compartir escenario con mi hijo, quien también cantará algunas canciones con nosotros”, detalla Marcos Llunas.

El artista adelanta que al final del encuentro, los tres se despedirán del público de Paraguay, “que tantas alegrías nos ha dado y tanto queremos”.

DESCENDENCIA ESTELAR. Marcos Llunas, ganador del Festival OTI de la canción realizado en nuestro país en el año 1995, cuenta con 11 discos de estudio a lo largo de su carrera musical.

“Para mí Paraguay fue un lugar en el que mi vida dio un cambio muy positivo como artista, por haber ganado el OTI y siempre está en mi corazón”, subraya.

Acerca de su participación en este espectáculo, y volver a pisar suelo guaraní, comenta: “espero este sea un concierto que quede para el recuerdo, porque nunca hubo tres generaciones de artistas en un escenario, cada uno con su proyección”.

TRADICIÓN FAMILIAR. Marcos Llunas confiesa que nació para hacer lo que hace, “para cantar, mi abuelo era músico, mi papá también y mis hijos han salido igual”, detalla.

El artista lleva 30 años sobre los escenarios, “algo que no es fácil, pero estoy muy feliz de dedicarme y vivir de lo que me gusta”.

Se considera afortunado y dice que no cambiaría nada de su historia, “bueno o malo, esta es mi vida y no la cambiaría por nada. Siempre creí en mí, como cuando me presenté al OTI y eso es lo más importante en la vida”.

Con respecto a lo más difícil de su camino artístico, señala que esto fue “creer en mí mismo y realizarme como persona y como profesional.

Ser hijo de uno de los ar tistas más grandes de España al cual admira mucho, era una responsabilidad y un peso muy grande, “pero al mismo tiempo una bendición que me dio la vida y, al final, si uno tiene un don tiene que pelear y disfrutar de eso que Dios te dio. En 30 años han pasado muchas cosas buenas y malas pero no cambiaría nada”, insiste.

LOS HIJOS. El cantautor español Marcos Llunas es padre de dos artistas, actores y cantantes, Izán y Axel Llunas.

“Mis hijos decidieron ser artistas, nunca les empujé a ello. Solo quiero apoyarles en sus elecciones”, confiesa Marcos Llunas.

En esta ocasión es Axel Llunas quien compartirá escenario con su abuelo, Dyango y su padre, Marcos.

Axel, a sus cortos 14 años, se destaca como actor, modelo y cantante, resaltando su participación en la tercera temporada de la serie Luis Miguel (disponible en la plataforma Netflix).

Llunas destaca la participación de sus dos hijos en la referida serie. “Lo hicieron increíble”. Para él, sus hijos “nacieron artistas”.