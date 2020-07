Duras críticas contra Elizondo

No solo en Luqueño-Olimpia se observaron las jugadas que generaron debate y ante tal situación Omar Mazacotte, delegado auriazul, solicitó la interpelación de Horacio Elizondo ante la Divisional. En Guaireña-Guaraní también tuvo sus polémicas. Casi sobre el final se produjo una acción que se reclamó penal (pegó en el brazo de Guillermo Benítez), el árbitro no vio la acción y con la ayuda del VAR se desestimó la intención. Ante la situación Santiago Salcedo criticó al director de árbitros: “Elizondo, esperando ya como dibujan ahora. Es penal acá y en todas partes del mundo, lo digo con respeto y con total objetividad más allá de que los perjudicados seamos nosotros”, posteó el goleador en Twitter. Otro que no guardó nada para criticar a Elizondo fue Ariel Martínez, delegado del Ciclón, que sostuvo: “Cuando los errores son tan groseros, pretender justificar de una manera tan infantil, insulta a la inteligencia de la gente”.

Por otra parte, José Montero, delegado de Olimpia solicitó a APF que el juez Juan Eduardo López no sea designado en los partidos del Olimpia. “Es alevoso como actúa ante Olimpia, tenemos las imágenes y siempre presentamos evidencias”.