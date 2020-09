Duelo de paraguayos en el fútbol azteca

Será un duelo en el que se pondrá el juego la capacidad ofensiva de los conjuntos, cuya marca está en manos de los visitantes con 22 goles, dos más que los Azules, pero que recibieron seis goles menos que su rival de turno.

El entrenador de Cruz Azul, el uruguayo Robert Siboldi, resaltó en la previa que si bien saldrá a vencer, el objetivo de su equipo es ser campeón de la competencia. "Ganarle al América no nos va a dar el título, sabemos la importancia de ganarle al acérrimo rival, entregarle a la afición un triunfo sensacional, pero no servirá de nada si no ganamos el título”, manifestó en conferencia de prensa.