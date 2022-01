Drive my car y Flee lideran carrera al Oscar por Mejor Filme Internacional

MULTIPREMIADA. Con más de una treintena de premios, incluidos varios a la mejor película del año –el último esta misma semana de la National Society of Film Critics de Estados Unidos–, la carrera internacional de este filme dirigido por Ryusuke Hamaguchi comenzó en el Festival de Cannes, donde consiguió el galardón a mejor guion.

La labor de Hamaguchi como guionista y como director también ha sido reconocida y se hizo con el Globo de Oro a mejor película extranjera. Todo parece poco para una cinta sutil, elegante y profunda, que adapta un relato de Murakami y que ha conquistado a los espectadores de medio mundo, pese a sus tres horas de duración.

La animación le sirve al danés Jonas Poher Rasmussen para suavizar y darle ternura a una historia terrible, la de Amin, un refugiado afgano que llegó a Dinamarca tras una experiencia casi terrorífica en Rusia. Basada en hechos reales, la belleza de los dibujos ayuda a entender más fácilmente la dureza de un recorrido tanto físico como mental. Una película documental que en su mezcla de géneros y estilos tiene su principal debilidad, ya que la cincuentena de premios que ha recibido se dividen entre Mejor Película de Animación, Mejor Documental o Mejor Cinta Extranjera.

NOCHE DE FUEGO. Junto a la candidata española El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, hay otros dos filmes hispanos que pasaron el primer corte de los Oscar: Noche de fuego, de Tatiana Huezo (México), y Plaza catedral, de Abner Benaim (Panamá).

El filme de Huezo, más allá de contar con el respaldo del gigante Netflix, es un sólido relato sobre la violencia que sufren las adolescentes de algunas regiones mexicanas controladas por los carteles de la droga. Una historia durísima que lo es aún más por ser un reflejo certero de la realidad.

Y no lo es menos la panameña Plaza catedral, que de entrar entre los cinco finalistas sería la primera cinta de este país nominada a un Oscar. Una historia de desigualdades y de relaciones humanas, aún más impactante si tenemos en cuenta que su joven protagonista, Fernando Xavier De Casta, fue asesinado poco antes de estrenarse la película, en la que precisamente interpretaba a un chico de la calle.

ESPAÑA. La Academia de cine español decidió apostar por El buen patrón, una tragicomedia de Fernando León de Aranoa que ha batido récord de nominaciones para los Premios Goya, con veinte opciones.

Una historia empresarial y de corrupción que cuenta con Javier Bardem como su mejor baza, rodeado de un estupendo plantel de secundarios. Aunque en los premios estadounidenses se está oyendo más a Madres paralelas y a Penélope Cruz.

Por su parte, Irán e Italia buscan repetir Oscar con Farhadi y Sorrentino. A Hero, de Asghar Farhadi, y The Hand of God, de Paolo Sorrentino, son candidatas que han ido seguro con dos cineastas que ya saben lo que es ganar un Óscar.

En la lista también está Hive, de Blerta Basholli y desde los países nórdicos llegan: Compartment Number 6 (Finlandia), Lamb (Islandia) y The Worst Person in the World (Noruega). Las 15 candidatas al Oscar se completan con tres títulos europeos Playground (Bélgica), I’m your man (Alemania) y Great Freedom (Austria).



