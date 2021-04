Domínguez: “No jugó bien Olimpia”

Cristian Domínguez, miembro del departamento de fútbol de Olimpia, hizo su análisis posderrota 3-2 ante Táchira en la Libertadores y remarcó que se hablará a puerta adentro de los errores. “Pichado porque tuvimos la oportunidad de traer un punto por lo menos y no lo conseguimos. Todos los análisis serán internos. Destaco la valentía de los muchachos, que no se entregaron nunca, pero evidentemente no se jugó bien. Olimpia nunca estuvo cómodo en la cancha”, expresó Domínguez en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).