División liberal conspira para que avance juicio político a la fiscala

El pedido de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, presentado por varios presidentes de partidos de oposición, no ha sido puesto en debate aún en la Cámara de Diputados, ni entre los propios opositores. La mayoría absoluta de colorados en la Cámara Baja más la constante división liberal hacen presagiar que el pedido contra quien encabeza el Ministerio Público, será testimonial por la falta de votos.

A dos días de que la mesa de presidentes de oposición presentara el libelo acusatorio por supuesto mal desempeño de funciones por parte de la fiscala general, ya se habla de que los votos resultarían insuficientes para el avance del juicio político.

Desde el propio seno de la oposición admiten que el pedido de juicio político no será llevado a cabo a tambor batiente, ya que primero requiere las firmas para que tenga entrada, pero previo a eso se debe socializar más el tema, puesto que muchos de los 39 miembros de la oposición aún no conocen a cabalidad los argumentos.

Para el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño –uno de los que en mayo ya habían presentado un pedido de juicio político a la fiscala general, que no corrió por falta de acompañamiento–, el nuevo planteamiento podría caer en saco roto si no se lleva a cabo de forma seria. “Domingo a la tardecita nos avisan a algunos del documento y lunes ya oficializaron. No creo que alguien haya mirado aún bien”, dijo.

Añadió que el documento se debe socializar y también debe haber un compromiso de todas las bancadas o si no caerían en lo mismo que la primera vez. “Muchos colegas, me incluyo entre ellos, decimos que si va a ser testimonial como la vez pasada es muy difícil que firmemos”, señaló.

TRÁMITE. El artículo 225 de la Constitución Nacional establece que la acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios.