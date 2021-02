Disparó con todo

Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, no aguantó y se despachó con todo en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) apuntando directamente a la Comisión de Árbitros y puntualizando a Mario Díaz de Vivar y Arnaldo Samaniego tras lo que él cree que fue un espantoso arbitraje que liquidó a su equipo ante Olimpia en la derrota por 0-3.

“Uno se siente impotente de la rabia. Le pone más nervioso ver a lo árbitros que así manejan el fútbol; así que me retiré del estadio. No es la primera vez. Las veces que nos tocó Olimpia con Mario Díaz de Vivar siempre fue lamentable. Cuando vi la terna que nos tocaba y más el VAR, pensé que era un partido difícil y hasta perdible y así pasó”, se lamentó Acosta.

La culpa es compartida para el dirigente, ya que Díaz de Vivar tuvo a Samaniego en el VAR. “Mario Díaz sacó la amarilla y lo presionaron del VAR para que saque esa roja, podíamos perder pero no de esa forma”, recalcó.

MEDIDAS. Guaraní presentará hoy una nota a la APF para pedir varias cosas, entre ellas la remoción de estos árbitros. “Vamos a pedir la salida de Mario Díaz y Samaniego, un árbitro que te cobra un penal de un metro afuera, no sé qué poder tiene para poder seguir arbitrando. ¿Cuántas equivocaciones tiene y sigue arbitrando? Solicitaremos un castigo ejemplar o si no le retiraremos la confianza al Departamento de Árbitro (...) que salgan del fútbol, que no sea un castigo de una, dos o tres fechas”, subrayó Toti Acosta, quien se refirió al penal fuera del área que cobró Samaniego en el 2011 en Tacuary vs. Olimpia. Acosta sabe que con esto se ganará la antipatía de varios, pero dio a entender que empezará una campaña fuerte para que las cosas cambien en el arbitraje, aunque no tenga el apoyo de sus pares, del público ni de la prensa.

“Hay un grupo de árbitros que se está armando para manejar el fútbol, pero no nos callaremos. A través de notas buscaremos que se hagan los castigos para los responsables, capaz tengamos hasta represalias judiciales”, recalcó.

REMOCIÓN. Recordemos que Guaraní no solo se sintió perjudicado por cobros arbitrales, sino que también por castigos recibidos por el Tribunal de Disciplina de la APF.

A través de una nota en la quincena de enero solicitó “la destitución de los miembros del Tribunal de Disciplina de la APF por su manifiesta parcialidad, falta de independencia, arbitrariedad e incapacidad para desempeñarse en el cargo”.

La nota fue presentada tras el fallo que el Tribunal presentó para suspender a Raúl Bobadilla por cinco fechas a raíz de un festejo desmedido en el torneo Clausura 2020, sanción que Bobadilla completará ante Sol.

El VAR cambió la opinión de Díaz de Vivar

Ayer se reveló el audio de la conversación entre los integrantes del VAR y el árbitro Mario Díaz de Vivar en la expulsión de Milton Maciel. “Para mí no intenta sacar el pie, yo veo que le pisa con los tapones (...) En ningún momento intentó sacar. Él dejó el pie, con intensidad alta”, es lo que se le escucha decir a Arnaldo Samaniego, el encargado del VAR. Su AVAR, David Ojeda, a su vez, acota: “Con toda la fuerza del cuerpo”, haciendo alusión a la intensidad del pisotón de Maciel a Otálvaro. Esto hace que ambos colegiados llamen a Díaz de Vivar para revisar la jugada al monitor, y rever su decisión inicial que era de tarjeta amarilla.

Díaz de Vivar coincide con el VAR y cambia la tarjeta a roja directa. Tras la decisión se escucha claramente a Costas decir: “Dejá de joder, profe”.

Con Morel de baja, Guaraní viaja a Bolivia

Finalmente, el capitán de Guaraní Jorge Morel no formará parte de la delegación que viajará hoy a las 17:00 a Santa Cruz de la Sierra, para jugar mañana a las 21:30 ante Royal Pari de Bolivia por la fase 1 de la Libertadores.

Morel quedó descartado debido a la hinchazón en el tobillo derecho, lesión que a priori no iba a ser molestosa, pero que al final la comisión médica del club decidió dejarlo en Asunción.

En cuanto al resto del plantel, todos dieron negativo a los test PCR, por lo que aparte del arquero Gaspar Servio, el plantel completo está a disposición.

Será el debut en el año para Raúl Bobadilla, quien está cumpliendo una sanción de cinco fechas en el torneo local y por eso no tuvo acción aún.