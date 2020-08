Disney+ anuncia llegada a Latinoamérica

La esperada plataforma de contenidos de Disney+ ya tiene fecha de llegada a las pantallas latinoamericanas: Será el 17 de noviembre de este año según informaron desde su cuenta de Twitter, sin embargo, aseguraron que la fecha aún no iba a ser anunciada, por lo que se trató de una filtración de información. “(NO PUBLICAR) Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre. Nota: Usar hashtag #DisneyPlus”, se lee en el mensaje publicado desde la cuenta oficial de Disney+ Latinoamérica.

A ello le siguió un mensaje en el que aseguraron que aún no era tiempo de publicar la noticia, pero la marca lo tomó con humor y pronto los comentarios de burla y emoción por parte de sus seguidores en la plataforma se hicieron presentes.

”FELICI - UN MOMENTO, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy”, respondió la cuenta de Twitter de Disney+ a su propio tuit publicado por error, seguido de otro en el que dijeron “No preocupar. I’m working on my papeleo”.

El pasado 14 de agosto la multinacional había afirmado que la plataforma llegaría en noviembre. Sin embargo, no se sabía aún la fecha exacta, por lo que el error cometido por la página se convirtió en una gran noticia para muchos. “Sabemos que nuestras audiencias latinoamericanas esperan con entusiasmo el lanzamiento de Disney+, el único servicio de ‘streaming’ que ofrecerá acceso exclusivo a todos los estrenos de los contenidos disponibles de Disney, Pixar, Marvel, ‘Star Wars’ y National Geographic”, mencionó el 14 de agosto. EFE