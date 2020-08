Disfruta su momento

“Todo lo que estábamos pasando es muy lindo. Pensar que estábamos séptimo antes del reinicio y ahora arriba con 4 de ventaja nos pone muy contentos”, refirió Giménez, a lo que sumó: “El grupo es extraordinario, y ese salto se dio gracias al grupo, que estuvo unido en las adversidades. Ganar 1-0 te dan los 3 puntos; estamos con las ganas de hacer más goles, pero lo importante es que estamos ganando”.

Rememorando su llegada al Ciclón a principios de temporada, Enzo expuso: “Llegué después de que el campeonato arrancó porque estaba con la Sub 23, y me costó adaptarme porque no hice pretemporada. Tras el paro del fútbol y tener el reacondicionamiento físico me sirvió de mucho para recuperar mi nivel y encajar en el grupo. En ningún momento dudé, sabemos lo grande y lo que significa Cerro.

SUMA EN CONFIANZA. Giménez marcó presencia en 6 de las 7 victorias de Cerro, anotando 3 goles: “Uno trabaja para ser titular, pude demostrar porque fui a Cerro y ahora tengo que aprovechar el momento, ya que hay otros compañeros que esperan su chance. Ahora me está tocando hacer goles y eso inspira a más cosas”.

Con respecto a su juego, en donde hace dupla con el lateral Alberto Espínola, el atacante apuntó: “El profe Arce nos da la libertad de asociarnos mucho desde que arrancó esta etapa; estamos adaptados con Beto y esperemos seguir así”.

Agregando acerca de su polifuncionalidad, el joven diestro argumentó: “En los amistosos jugué de carrilero; sin ningún problema me adapto a lo que dicen los profes, pero creo que no va a pasar porque Alberto está pasando por un gran momento”.