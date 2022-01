Dirigentes migran de bandos en el ajetreo de las internas coloradas

Desde hace unos meses, Horacio Cartes hace gala de su poder logrando que la mayor cantidad de gobernadores pasen a su movimiento, unos 10. El oficialismo retiene aún a 3 de ellos y logró captar a algunos diputados y senadores, entre ellos, al senador Arnaldo Franco y al diputado Tomás Rivas. Cartes ya confirmó su candidatura a la presidencia del Partido Colorado y según referentes colorados, se candidata para reforzar la chapa presidencial y asegurar la victoria, ya que por sí sola, no tiene mucho potencial, teniendo en cuenta que Peña no tiene peso político, y Pedro Alliana tiene un liderazgo más bien regional aún, en Ñeembucú. De esta forma, los dirigentes que suma Honor Colorado, no van convencidos por la figura de Peña. Van porque es Cartes quien con su poder económico lidera al movimiento y toma todas las decisiones.

Disputa el poder con D’Ecclesiis

El gobernador de San Pedro, Carlos Giménez, al poco tiempo de asumir el cargo, comenzó a tener desavenencias con el diputado Freddy D’Ecclesiis y el año pasado oficializó su pase a Honor Colorado. Todo empezó cuando D’Ecclesiis acusó de corrupto al gobernador y este, a su vez, se refirió al diputado como narcotraficante. Giménez buscará ser diputado en el próximo periodo.

Favorecido por la Justicia

El diputado Tomás Rivas abandonó hace algunas semanas el movimiento Honor Colorado, junto con su esposa, la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez. Un Tribunal de Sentencia tomó la decisión de extinguir en diciembre la causa que enfrentaba el diputado colorado por el supuesto pago con dinero de la Cámara Baja a sus empleados particulares. El caso fue conocido como caseros de oro.

Candidata a gobernadora

La esposa del diputado Tomás Rivas, la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez, será candidata a gobernadora del Departamento de Paraguarí. El matrimonio pasó a la carpa del oficialismo hace unas semanas, luego de enfrentar una rivalidad fuerte con el diputado Miguel Cuevas, quien es uno de los referentes más importantes del movimiento en el Departamento de Paraguarí.

Dura pelea en el Alto Paraná

El gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, anunció su ida al cartismo el 18 de enero pasado, luego de haber hecho una pausa en sus apariciones en la campaña política de Hugo Velázquez. Primeramente, dijo que abandona la política y un mes de después decidió dar su respaldo a Santiago Peña, porque asegura que este cumplirá con la descentralización que no pudo concretar el gobierno de Mario Abdo Benítez.

En silencio, va al oficialismo

El senador Javier Zacarías Irún aún no oficializó su ida al oficialismo, pero ya es un hecho y se lo señala como uno de los referentes, junto al hermano del gobernador, Luis González Vaesken, del movimiento Fuerza Republicana. Zacarías Irún, quien estuvo procesado junto a su esposa, Sandra McLeod, por irregularidades en la Municipalidad de Ciudad del Este, quiere volver al ruedo y su esposa sería candidata a gobernadora.

En silencio, va al oficialismo

El senador Javier Zacarías Irún aún no oficializó su ida al oficialismo, pero ya es un hecho y se lo señala como uno de los referentes, junto al hermano del gobernador, Luis González Vaesken, del movimiento Fuerza Republicana. Zacarías Irún, quien estuvo procesado junto a su esposa, Sandra McLeod, por irregularidades en la Municipalidad de Ciudad del Este, quiere volver al ruedo y su esposa sería candidata a gobernadora.

Fuerte movida en Caaguazú

Marcelo Soto, quien fue precandidato a gobernador de Caaguazú de Honor Colorado en el 2017, y también fue ministro de Juventud de Cartes, pasó al oficialismo, para pugnar por el mismo cargo. En noviembre fue contratado por la Entidad Binacional Yacyretá, donde percibe un salario de más de G. 20 millones.

Junto a Calé, pasó a HC

El senador Silvio Ovelar estuvo desde los inicios de Colorado Añetete con Mario Abdo Benítez, y desde que este ganó, Ovelar, junto a Juan Carlos Galaverna, eran las asiduas visitas del ex presidente Horacio Cartes, y se los conocía por “coquetear” con el líder de Honor Colorado, movimiento al cual pasaron recientemente. Fue artífice de Cartes y Marito

Juan Carlos Galaverna es conocido por haber llevado a Horacio Cartes al Partido Colorado y allanar su camino a la presidencia, y por haberse enfrentado al mismo, a través de Mario Abdo Benítez. Pasó a Honor Colorado y lo anunció en medio de acusaciones de haber contado con un salario de Cartes, por apoyarlo en el periodo pasado.

El hijo sigue el mismo sendero

Juan Carlos Nano Galaverna era un férreo abdista y cuando salían a luz los hechos de corrupción del gobernador de Central, Hugo Javier, el diputado calificó como “una vergüenza la administración del gobernador, el número 2”. Sin embargo, al pasar a HC, lo defendió con su voto.

Las acusaciones de que el ex presidente Horacio Cartes utiliza a la Fiscalía como un garrote político son tan constantes. como cuando recientemente el gobernador de Caazapá, Pedro Díaz Verón se mudó a lar carpa de Honor Colorado, tan solo una semana después de que haya fundado con Hugo Velázquez el movimiento Fuerza Republicana. Desde el oficialismo, aseguran que su ida tuvo que ver con que la Fiscalía inició la investigación por denuncias de corrupción.

Caazapá, feudo de los Díaz Verón

El 14 de enero pasado, la Fiscalía allanó la Gobernación de Caazapá, ya que, según denuncias, Pedro Díaz Verón habría entregado G. 465 millones de los fondos Covid a la organización denominada Asociación de Desarrollo Interdistrital de Caazapá, en febrero de 2021, para una obra que no se realizó porque carecía de autorización y que consistía en la remodelación de la ex estación de ferrocarril del distrito Moisés Bertoni. También pesa sobre él una denuncia de lesión de confianza por haber realizado pago de G. 643 millones para reparaciones de maquinarias, que no se concretaron. Hugo Velázquez dijo que su ida tuvo que ver con la investigación y que la Fiscalía está siendo instrumentada por Cartes.

A quien también acusan de buscar protección de Cartes es al gobernador César “Tigre” Ramírez quien habría entregado un sideral monto a una sola organización, como lo hizo Hugo Javier González en Central.

El gobernador Juan Carlos Vera pasó a HC en octubre y tiene varias denuncias en su contra por lesión de confianza y hasta el momento la Fiscalía no lo molestó. La Contraloría detectó serias irregularidades en su gestión.

Entregó dinero a una sola ONG

Contra el gobernador de Canindeyú César Ramírez, si bien no fue investigado aún por la Fiscalía, hay denuncias periodísticas que señalan que el ex futbolista destinó a una sola organización G. 5.150 millones de los fondos Covid. Se trata de la comisión Pro Desarrollo del Norte, que al momento de recibir los fondos estaba recién establecida. El gobernador fue uno de los primeros en respaldar al presidente Mario Abdo Benítez, cuando ambos eran candidatos. En ese entonces, incluso llegó a denunciar que sus seguidores eran perseguidos por el cartismo. Tras haber ganado las internas municipales en todos los distritos, incluso a Concordia Colorada, el gobernador pasó unos días antes de las municipales al movimiento Honor Colorado.

Tiene varias denuncias en su contra

El gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, viene siendo denunciando desde el 2020 por obras mal hechas, sobrefacturaciones y otras irregularidades. En un informe elaborado por la Contraloría, sobre las obras realizadas mediante transferencias a comisiones, se puede ver que algunas no se hicieron, y las que están cuentan con muchas desprolijidades. Sin embargo, se hicieron todos los desembolsos. En cuanto a los fondos Covid, los concejales denunciaron que Vera destinó G. 582 millones de fondos para construir un gimnasio, el cual no se llegó a hacer. El cuestionado gobernador salió del oficialismo, para incursionar brevemente en el movimiento que Enrique Riera creó y luego se alió a Horacio Cartes.