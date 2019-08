Dirigentes de base se abroquelan amenazantes en favor del Gobierno

Los dirigentes de base del Partido Colorado se reunieron ayer en plenaria para demostrar su apoyo al Gobierno de Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. La reunión fue en la Junta de Gobierno, a iniciativa del Consejo Nacional de Presidentes de Seccionales de Paraguay.

El acto fue a la vieja usanza partidaria, con alabanzas, pañuelos al cuello y la presencia de hurreros, empleados públicos, además de seccionaleros, convencionales, diputados, senadores, gobernadores y hasta ministros del Poder Ejecutivo, quienes al ritmo de música y gritos de “¡Viva el Partido Colorado!”, aseguraron que no permitirán que tumben a un gobierno representado por la Asociación Nacional Republicana (ANR). Igualmente, los dirigentes advirtieron que no tolerarán que los propios colorados impulsen un juicio político hacia un gobierno de su propio partido, y solicitaron que la ANR expulse de sus filas a los legisladores que se atrevan siquiera a debatir un pedido de tales características. Entre los oradores, fue el senador Juan Carlos Galaverna quien exigió que la Junta expulse a aquellos que vacilen en apoyar el Gobierno colorado. “Que aquel colorado, no que vote en contra de nuestro gobernante colorado, aquel que vacile un segundo sea expulsado del Partido Colorado por no saber defender la causa de Bernardino Caballero”, señaló Calé. Por su parte, el ex presidente Nicanor Duarte Frutos aplaudió el compromiso que existe entre Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, y Abdo Benítez, de Colorado Añetete, para que los legisladores de la ANR se opongan a un eventual juicio político al Poder Ejecutivo. “Hoy estamos tejiendo la unidad, la unidad necesaria, en la diversidad, no podemos pensar todos de la misma manera. El partido necesita que se crucen las ideas, que discutamos”, indicó Duarte Frutos. Agregó que no cree en la unidad granítica “porque pertenece” a otro tiempo. Sin embargo, los dirigentes de base se abroquelaron “graníticamente” para defender a Abdo y Velázquez. El ex mandatario señaló además que no pueden permitir que aquellos que no tienen el calor popular se apoderen del Ejecutivo, en alusión al Partido Liberal, que se hubiera hecho con el poder en caso de que haya prosperado un juicio político para ambos representantes del Ejecutivo. Tormenta política Por su parte, el ex presidente del Congreso Silvio Ovelar reconoció que el Ejecutivo vivió horas críticas la semana pasada, con la amenaza del juicio político. Reiteró que los colorados estuvieron cerca de caer del poder por no apoyarse en el Congreso. Admitió que no esperaban que los propios colorados conspirasen para derribar a un gobierno de la ANR. Asimismo, aplaudió el gesto de Pedro Alliana, titular de la ANR, quien fue hasta el Palacio de Gobierno para anunciar que los diputados colorados están en contra del juicio político. Instó a estar vigilantes ante cualquier amenaza, y afirmó que nadie tumbará a la ANR si está unida.