Directores aseguran que las clases deben seguir a distancia hasta julio

Asimismo, sostienen que desde el Ministerio de Educación (MEC) deben capacitar a todos los docentes en la educación digital para volver a realizar las clases virtuales con una buena educación para los estudiantes y mejorar los errores que se tuvieron el año anterior, por lo cual hubo múltiples quejas de los padres por el bajo rendimiento escolar.

Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), sostuvo que las clases virtuales deben seguir hasta el segundo semestre escolar, que sería en julio del 2021. “Nosotros no estamos de acuerdo con la implementación de las clases híbridas en este momento. Estamos hablando de 1.600.000 estudiantes. Por más de que sea optativo irse a la escuela o colegio público existe un riesgo de contagio muy grande, no hay seguridad en términos de bioseguridad. Con esto se exponen muchos niños y jóvenes y ni qué decir docentes o padres al contagio masivo y comunitario”, refirió Marecos.

CAPACITACIÓN. Marecos indicó que desde Sinadi apuntan a que la educación virtual debe extenderse hasta julio del 2021 en el segundo semestre escolar cuando lleguen las vacunas del Covid.

“Desde esta primera etapa lo que hay que hacer es fortalecer el uso de las herramientas informáticas a aquellos docentes a quienes les falta y proveerle de una computadora o notebook a través de los fondos del MEC, fortalecer eso, corregir los errores que tuvimos en la segunda etapa del año pasado en el proceso de enseñanza y aprendizaje en clases virtuales, pero seguir la educación a distancia al 100%, no estamos de acuerdo con las clases híbridas”, puntualizó.

Por otro lado, argumentó que las clases deben seguir siendo de manera virtual porque no se tiene garantía del MEC. “Nosotros sabemos que nuestra realidad es primero la falta de bioseguridad, no hay ni siquiera lavatorios en las 10.000 instituciones educativas, no hay termómetros de temperatura, no hay jabón ni alcohol. Imaginate exponer a toda la población. La vida está primero para nosotros, la educación se puede recuperar. Es más, nosotros podemos hacer una retroalimentación en la segunda etapa y aquellos chicos que no aprendieron bien se les puede llevar a una clase presencial y retroalimentarles en agosto o setiembre de este año. Para qué vas a exponer a los jóvenes y niños al irse”, aseveró el presidente.

“En este país no se dimensiona lo riesgoso que es hacer esto. Casi criminal diría yo. Repito, el MEC debe proveer de notebooks a los profesores que no lo tengan y, por otro lado, saber cuáles son los jóvenes que tuvieron dificultades de aprendizaje ya sea por problemas de que no tenían internet, o sus padres no tengan capacidad para enseñarles, etc., ese tipo de trabajo lo que tiene que hacer el MEC e ir detectando las falencias que hubo y trabajar con ellas. ¿Para qué apresurarnos? Porque la vida está primero”.