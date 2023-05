Director informático dice que no se vulneraron máquinas

Dijo que el argumento de los denunciantes es que con ese disco ya se tiene parte del código del sistema operativo, y puede utilizarse para adulterar el proceso de votación que se dio en las elecciones generales del pasado 30 de abril, pero que, en la práctica, esto no es posible.

“Para dar tranquilidad a la gente, queremos explicar que los argentinos que hicieron el software tienen una cadena de seguridad para la creación de los diferentes softwares y discos”, señaló.

El director explicó que cada software de votación está insertado en el disco que se activa al meter en las máquinas de votación, porque las mismas no tienen un disco fijo, y se habilitan durante las elecciones utilizando una credencial.

“Cuando se generan los discos, hay unas claves privadas y públicas, y otras en la placa, que no permiten modificar nada... Es un tema muy complejo, pero nosotros estamos seguros de que el hecho de que se utilice un disco o su código fuente no es suficiente para afectar a la máquina, porque su sistema de seguridad no permite modificar nada, cambiando una coma, ya no va a poder arrancar la máquina de votación”, explicó Von Streber.



Fausto Von Streber,

director TIC del TSJE.