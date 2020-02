Diputados no da buenas señales y la salida de Cuevas depende de la Justicia

La diputada Kattya González expresó que en el caso de Miguel Cuevas ameritaría una suspensión definitiva, atendiendo que para el ejercicio del cargo de legislador amerita la honorabilidad. Sostuvo que hay un precedente en el caso de Ulises Quintana, quien pese a haber sido descubierto en flagrancia en el ejercicio de su cargo, solo pidió permiso y luego retomó su banca.

“En realidad la pérdida de investidura en cuanto a la Constitución Nacional no se da, porque los hechos no se dieron en el ejercicio de su cargo como legislador, sino como gobernador. El artículo 18 del reglamento interno establece que la única manera de justificar tu ausencia es por una causa justificada, por ejemplo una misión parlamentaria, una enfermedad, etc.; sin embargo, el mismo está privado de su libertad y ameritaría su sustitución porque justamente se realizará el análisis de la gravedad, uno de los requisitos para ocupar la banca es la notoria honorabilidad”, sostuvo.

Indicó que las bancadas opositoras estudiarán el caso Cuevas para sentar una postura.

“Nosotros no podemos perder de vista de que la institución está por encima de los intereses particulares de sus miembros, hablamos de institucionalidad y si queremos dar señales claras debe ser destituido de manera definitiva y no provisoria”, añadió.

Miguel Cuevas es el segundo diputado de Colorado Añetete, luego de Ulises Quintana, en ir a prisión. Ingresó el jueves a la Agrupación Especializada para afrontar un proceso por los hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.

Tuvo un ingreso de G. 5.734 millones y un egreso de G. 7.439 millones desde que ingresó a la función pública, lo que arroja un saldo negativo de G. 1.705 millones.

“No podemos seguir en silencio, como si fuera que el parlamento no tiene que tratar cosas internas que están sucediendo, muchos esperan un blindaje y eso no existe, muchos antes de acceder a ser parlamentario usan su cargo anterior para buscar un blindaje. No podemos forzar nuestras atribuciones. Existen otros resortes como el reglamento que está reconocido con rango constitucional, tenemos una norma válida en donde habla de facultades disciplinarias que van desde una suspensión hasta una expulsión. Vemos cuando se aplican las suspensiones y cuando amerita se aplica la suspensión. Salvo que la Justicia actúe rápido y tengamos una condena del Poder Judicial”, sostuvo.

