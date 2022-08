Diputados niegan que hubo sobornos en torno al juicio

“Esperaba de Mauri Espínola, pero por lo visto ya no tiene más voceros y lo dice él directamente. Debería hacerlo con prueba. Lo que sí se manejó acá es que su secretario privado andaba recorriendo con maletines por acá. Negamos categóricamente la acusación”, expresó Alliana. También el diputado Miguel Cuevas dijo que no se toma por aludido porque su voto fue en contra del juicio solo porque quería ponerle fin a la situación.

“Voté porque tenía que darle un corte definitivo a esta situación. Todos estábamos cansados y, para mí, ya era un teatro. Si uno sabe que no tiene los votos, ya hay que darle un corte definitivo a todo eso”, subrayó en contacto con Monumental 1080 AM. Adelantó que apoyará este nuevo pedido de juicio para seguir con el mandato de su bancada. También sostuvo que su decisión no estuvo influenciada por ningún tipo de pedido ni ofrecimiento. “Nadie me ofreció nada, ni la cáscara de un caramelo. Cuando tomo una postura, no importan las consecuencias, lo que decido ya es así", destacó.