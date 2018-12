Diputados gastan en seguro odontológico, pero le dan poco uso

El mismo contrato fue firmado por un total máximo de G. 5.856.000.000, lo que significa que costó a la Cámara un total equivalente de G 4.800.000 por cada asegurado.

La Cámara Baja tiene asignado un seguro mensual odontológico para 1.220 personas titulares del seguro, pero varios diputados consultados acerca de si el seguro contratado con Odontología 3 es estrictamente necesario, muy pocos confirmaron que sí. No todos hicieron uso en estos últimos dos años de los servicios. Otros, directamente se limitaron a no contestar.

El diputado Carlos Portillo había señalado que solamente tres veces fue a requerir el servicio del seguro, pero según los responsables de la firma ahora está pronto a recibir una prótesis, pese a haber declarado que la cobertura no le abarcaba algunos procedimientos y que los servicios se limitaban a tratamiento de “caries, conducto y extracción”.

En el caso del diputado Édgar Acosta, este señaló que fue una vez al seguro, en vista de sus heridas por un disparo en la boca a consecuencia de la malograda enmienda, pero que el mismo no le cubría el 100% de implantes. “Fue por mi tema del disparo, pero como no cubría todo por eso no me hice ahí”, dijo. Según el contrato, el implante cubre el 70%.

Cabe señalar que desde este período, un total de 13 diputados decidieron renunciar al seguro médico y odontológico.

El seguro abarca el 100% por servicios de cirugía bucal, y de periodoncia, operatoria dental, endodoncia , ortodoncias, odontopediatria, radiología. Las prótesis cubren un 100%, salvo que sean sobre implantes (70%). Abarca tratamientos con fines estéticos pero hasta un 70%.

Descargo. Odontología 3, a través de su representante, Angel Valdez de Madariaga, cree es normal que no todos los beneficiarios requieran el servicio. “En un espectro de 1.220 familias, obviamente no todos van, porque de otro modo haría que el seguro colapsara”, refirió. Los beneficiarios son niños en su mayoría, aseguró. Van en mayoría para el servicio de ortodoncia.

Empresa dice que cumple contrato

El representante de Odontología 3, Ángel Valdez de Madariaga, afirmó que todos los servicios que ofrece la firma mediante la web institucional se cumplen a cabalidad y dijo que no por la versión de un diputado se puede poner en duda del cumplimiento del contrato. “Acá se da a entender que tenemos un plantel de odontólogos en nuestra página web y que no cumplimos con las especialidades lo que nosotros consideramos como una ofensa. Simplemente se trata de la versión de un diputado que dijo que nosotros incumplimos con un servicio”, señaló. Aclaró además que el diputado Carlos Portillo no requirió el procedimiento maxilofacial, pese a que cubre el seguro. “El diputado Carlos Portillo jamás solicitó un procedimiento quirúrgico maxilo facial”, aseguró. Dijo que en el caso de que Carlos Portillo hubiera requerido este procedimiento, servicio para el cual está acreditado la odontológica y es parte de la cobertura, la empresa lo hubiera cubierto a cabalidad. Carlos Portillo declaró a este medio no haber usado el seguro para su tratamiento estético maxilofacial, puesto que asumía que no lo cubría. Dijo que le costó 3.500.000 guaraníes en otra firma.