Diputada cuestiona temor en torno a la ley de financiamiento

“¿Por qué tanto temor a la transparencia?”, manifestó la legisladora.

Ante las opiniones de que la ley de financiamiento político no servirá para evitar el dinero sucio en las campañas, dijo que es posible que muchos puedan evadir la norma, pero que no se puede tener certeza sin antes llevar a la práctica la regulación.

“Siempre hay posibilidad de que ocurra (burlar la ley), pero me parece una vergüenza que sigamos diciendo que no se puede hacer, que no va a servir y ni siquiera la pusimos en práctica”, criticó.

La diputada indicó que la ley es importante y que servirá como primer paso para controlar la trazabilidad.

“Jamás saldremos del estado en el que estamos si no lo intentamos. No será fácil, pero hay que comenzar, y ese es el propósito principal de esta ley”, aseguró.

Uno de los objetivos de la norma es lograr que todos los balances sean públicos y que la ciudadanía pueda establecer un control.

“Incluso en algún momento en línea se debería poder ver cómo se mueven los números de las campañas”, propuso la proyectista.

El proyecto que modifica la ley de financiamiento político fue presentado en la Cámara de Diputados y todavía se especula si se tratará o no en este periodo de receso parlamentario.

El objetivo es que rija ya para las internas del 12 de julio, pero no se sabe si habrá número para una sesión ni para su aprobación.

Vallejo resaltó que lo más importante de esta ley es el endurecimiento de la trazabilidad, la rendición de ingresos y egresos que deberá presentar cada candidato y el control en tiempo real desde el inicio del periodo de gastos de las campañas.

Pero uno de los puntos más destacados y novedosos es la obligatoriedad de presentar una declaración de intereses, que se refiere a la información del sector económico al que está ligado el candidato, como, por ejemplo, el bancario o el del combustible.

Vallejo explicó que la norma que entró en vigencia el año pasado y que regirá desde las internas municipales del 12 de julio del 2020 no es suficiente. Se trata de la Ley Nº 6167/18, que modifica varios artículos de la Ley Nº 834/1996, que establece el Código Electoral Paraguayo, modificado por la Ley Nº 4743/2012, que regula el financiamiento político.

Por eso, presentó este nuevo proyecto de modificación de la ley vigente.

Otra de las variaciones es que los partidos políticos se convertirán en sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero, es decir, reportar situaciones sospechosas.

El proyecto fue presentado ante las diversas irregularidades que salieron a la luz en lo que respecta al financiamiento de las campañas electorales y la necesidad de que sea público quiénes son los aportantes de cada candidato.

Por ese motivo, se incluye la trazabilidad de los recursos, el origen de los fondos, transparencia, control y publicidad por candidato, cuyas campañas serán casi individuales con el desbloqueo de listas.