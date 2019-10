Diputada Blanca Vargas planteó 20 proyectos de expropiaciones

De esta manera, la cartista es otra que lleva la delantera en la presentación de normativas buscando que el Estado pague por tierras que en su mayoría fueron ocupadas y en las que se formaron asentamientos.

La legisladora es representante por el Alto Paraná y la mayoría de sus pedidos involucran a inmuebles de los municipios de Ciudad del Este y Minga Guazú, distrito bajo la gestión de su esposo, el intendente Digno Caballero.

Vargas también solicitó varias desafectaciones para la Comuna minguero.

Los asentamientos son lugares donde se establecen personas, conformando una comunidad precaria y justamente en el afán de legalizar su situación y por lo menos contar con los servicios básicos, recurren a los políticos, principalmente a los congresistas, ya que tienen la posibilidad de presentar proyectos de ley para las expropiaciones.

Al ser varias las familias que conforman los asentamientos, esto representa una gran cantidad de votos para el día de las elecciones, situación que es aprovechada por los legisladores y como moneda de cambio, por conseguir la expropiación, el acompañar con los votos al proponente.

La expropiación se lleva a cabo bajo el pretexto del interés social o la utilidad pública, lo que generalmente quiere decir que se encuentra dentro del marco de la ley. Esto no elimina la posibilidad de que las autoridades cometan abusos en este tipo de procesos. Por medio de la expropiación, la pertenencia de un bien pasa de un titular privado al Estado.

SUMAN. Pero no solo la diputada Vargas se enmarca a conseguir las expropiaciones, su colega y correligionaria, la también cartista Del Pilar Medina va por el mismo camino.

La misma es representante de Central, departamento en donde se encuentra la mayor cantidad de asentamientos, más de mil.

“A mí me duele cuando me dicen que ya estoy por expropiar todo y me preguntan si tengo tierras en los asentamientos. La intención es dar soluciones a las familias, jamás me rebusqué en votos en los asentamientos. Más de 200 mil familias viven en los asentamientos”, dijo Medina en la última sesión de Diputados, donde estuvo defendiendo la expropiación en el distrito de Limpio.



Ferrer lidera pedidos de desafectaciones

El diputado colorado cartista Néstor Ferrer encabeza la nómina de legisladores que más proyectos con pedidos de desafectaciones llevan presentados.En sus seis años como congresista, presentó catorce desafectaciones, ocho transferencias y cuatro expropiaciones.Varias de las normativas presentadas por Ferrer ya fueron aprobadas, otras sancionadas y otras siguen el curso del proceso legislativo, que consisten en que las comisiones asesoras dictaminen los proyectos para que posteriormente el pleno se expida. Ferrer es representante del Departamento Central y su trabajo como parlamentario pasa totalmente desapercibido. En las sesiones habla solamente cuando defiende uno de sus proyectos.