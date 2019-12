Dios perdona todo. Si tú vas arrepentido, te perdona todo

Hoy meditamos el Evangelio según san Lucas 5,17-26. El Papa a propósito de la lectura de hoy dijo: “Ante todo, Dios perdona siempre. No se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pero Él no se cansa de perdonar.

Sin embargo, la duda que podría surgir en el corazón humano está en el cuanto Dios está dispuesto a perdonar. Y bien basta arrepentirse y pedir perdón. No se debe pagar nada, porque Cristo pagó por nosotros.

No hay pecado que Él no perdone. Él perdona todo. “Pero, padre, yo no voy a confesarme porque hice tantas cosas feas, tan feas, tantas de esas que no tendré perdón...” No. No es verdad. Dios perdona todo. Si tú vas arrepentido, perdona todo.

“¿Cómo es mi fe en Jesucristo?” El Papa comentó que el paralítico tenía fe, la misma fe de aquella señora que estaba en medio de la muchedumbre cuando Jesús iba a la casa de Jairo y que tocó un borde del manto del Señor para ser curada. La misma fe del centurión que pedía la curación de su siervo. “La fe fuerte, contagiosa, que va adelante” –dijo el Vicario de Cristo– gracias, precisamente, al “corazón abierto a la fe”.

De la vicisitud del paralítico, el Pontífice señaló que “Jesús da un paso hacia adelante”. En Nazaret, al inicio de su ministerio, “dijo en la Sinagoga que había sido enviado para liberar a los oprimidos, a los encarcelados, para dar la vista a los ciegos… Pero aquí –puntualizó el Papa– da un paso más: No solo cura a los enfermos, sino que perdona sus pecados.

“La fe en Jesucristo –continuó el Papa–. ¿Cómo es mi fe en Jesucristo? ¿Creo que Jesucristo es Dios, es el hijo de Dios? ¿Y esta fe me cambia la vida? ¿Hace que en mi corazón se inauguré este año de gracia, este año de perdón, este año de acercamiento al Señor? La fe es un don. Nadie ‘merece’ la fe. Nadie la puede comprar. Es un don. ‘Mi’ fe en Jesucristo, ¿me lleva a la humillación? No digo a la humildad: A la humillación, al arrepentimiento, a la oración que pide: ‘Perdóname, Señor. Tú eres Dios. Tú ‘puedes’ perdonar mis pecados”.

(Frases de https://www.pildorasdefe.net y https://www.portaluz.org).