Dionisio Amarilla accionará en caso de supuesto soborno a periodista

Si bien adelantó que tomará acciones, no especificó bajo qué causa lo hará.

“Estoy harto que se quite de contexto lo ocurrido (…) Es una carga muy pesada la que me quieren transferir, y yo niego”, fue lo que expresó el senador tras ser consultado por Monumental 1080 AM sobre su supuesta participación en el intento de soborno al periodista de ABC Color, Juan Carlos Lezcano, quien investigó el escándalo de la licitación del IPS.

El comunicador presentó ante la Fiscalía videos y audios como prueba, con imágenes en las que se lo ve reunido con Óscar Chamorro y María Luz Peña; además del senador liberal Dionisio Amarilla. Estos, supuestamente, le sugirieron al comunicador que pare con una investigación periodística.

Él habría sido citado de urgencia por Peña, quien argumenta que el comunicador trabajaba para ella como freelancer.

El parlamentario intenta desmarcarse del caso, pese a que el mismo senador fue grabado por el comunicador afectado, conversando sobre un “pacto” con el empresario Óscar Chamorro, quien iba a ser beneficiado en una licitación para la cobertura de seguridad en la previsional.

Amarilla manifestó que quedó atónito cuando vio al periodista y aseguró que no tenía conocimiento del motivo de la presencia de este en la reunión.

El legislador intentó aclarar que solo acompañó al empresario a la consultora de publicidad de María Luz Peña, a fin de buscar una solución al “quilombo mediático” en el que su amigo (Chamorro) estaba involucrado.

Refirió que el problema mediático por el que asistió al empresario fue por un contrato con la empresa de telecomunicación Tigo, no así por la adjudicación en IPS.

“Cuando hablamos de quilombo mediático es porque la empresa no tiene presencia social, en la reunión nunca se habló de IPS”, insistió.

“En un momento de la reunión, en donde todavía no participaba este periodista, María Luz le dice a Óscar: ‘Vamos a trabajar pero me gustaría que cumplas y que no nos dejes en bola’, y es a eso cuando yo aludo sobre que los pactos se cumplen y que no tengo otra cosa de valor que no sea la palabra”, justificó.

Asimismo, al ser consultado sobre su participación en la reunión y la conversación que mantuvo con el empresario frente al comunicador, el parlamentario sostuvo que solo fue para dar recomendaciones a la consultora y que no participó de ninguna negociación para frenar publicaciones sobre la empresa de seguridad.

“Frente a mí nadie habló de valores, ni de sobornos, ni de publicaciones… A mí no me metan en el puterío de la entrega de sobres, dádivas, que yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver con el ñembo soborno, porque ni se habló de IPS”, refirió el legislador con un tono ofuscado.

Por otra parte, Amarilla fue preguntado acerca de alguna conversación con Chamorro o Peña luego de haberse publicado el escándalo, a lo que contestó que sí habló con ambos.

A Chamorro le pidió disculpas por haberle sugerido la consultora, mientras que a Peña le reclamó la situación.

Finalmente, el senador calificó que este caso representa una “feroz campaña de difamación" contra su figura y adelantó que tomará acciones jurídicas en el caso.

Fiscalía investiga el caso

La Fiscalía inició este martes las investigaciones por el supuesto caso de soborno. Las fiscalas Josefina Aghemo y Sussy Riquelme se presentaron en las oficinas del diario ABC Color, ante la denuncia realizada por el periodista Juan Carlos Lezcano.

Según la versión del comunicador, este lunes recibió la visita de Peña, quien en su vehículo le acerca un sobre con la suma de G. 22 millones, enviados por Chamorro para que "se olvide de él" en próximas publicaciones. Todo fue grabado por Lezcano.

Las agentes fiscales asignadas encontraron la suma de G. 40 millones en efectivo en la redacción del diario, informó el Ministerio Público.

Licitación suspendida

Por todo este escándalo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó este martes suspender la licitación para la adjudicación del servicio de seguridad para los establecimientos del IPS, tanto sanitarios como administrativos.

El propio titular del ente previsional, Armando Rodríguez, fue quien anunció la medida y aseguró que la decisión se tomó considerando las denuncias periodísticas.