Vicuña, al anunciar públicamente su dimisión, dijo que no se prestará para que las presunciones en su contra sean utilizadas para generar un ambiente de inestabilidad en el Gobierno o rumores sobre, incluso, una eventual renuncia del propio presidente Lenín Moreno.

"El país no merece esta inestabilidad, por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna", dijo Vicuña en un mensaje grabado en vídeo.

Vicuña señaló que ha tomado esa decisión, que la había negado tajantemente horas antes, tras un proceso de "profunda reflexión" y para liberar el ambiente de tensión que se ha creado por el escándalo en su contra.

Vicuña fue acusada por un ex asesor suyo, Ángel Sagbay, quien confesó haber depositado en su cuenta personal contribuciones económicas supuestamente irregulares dirigidas a su grupo político, Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

Esa –indicó– es una de las "calumnias" que han surgido desde que asumió la Vicepresidencia en enero pasado, cuando sustituyó al entonces vicepresidente Glas, condenado a seis años de prisión por un caso de la zaga Odebrecht, que él lo niega.

Vicuña consideró que los ataques de este tipo, que calificó de calumnias, los ha recibido por su condición de "mujer" y de ser militante de un grupo de "izquierda".

Los opositores "han usado a un individuo sin escrúpulos (Sagbay) que se ha prestado para forjar esta bajeza" y cuya denuncia ha sido publicada por un canal de televisión sin contrastarla.

"Como sociedad no podemos, y no puedo, tolerar tanta mentira usada para afectarme, para humillar", afirmó Vicuña en su mensaje, en el que aseguró que se defenderá "como ciudadana".

"El país quiere y necesita paz para avanzar", apostilló tras desear al Gobierno del presidente Moreno y a su gabinete que "la razón les acompañe".

De su lado, el consejero presidencial Sebastián Roldán informó que Moreno evaluará la situación y estudiará los nombres de una terna que remitirá a la Asamblea Nacional (Parlamento), para que se designe al nuevo vicepresidente.

"No se ha discutido ningún nombre" ni un perfil para integrar la terna que será presentada a la Asamblea, insistió el alto consejero al recordar que el Legislativo es el ente nominador de la Vicepresidencia.

Explicó que se deben cumplir varios pasos que comienzan con la aceptación o no de la renuncia de Vicuña por parte de la Asamblea, pese a que la carta de dimisión tiene el carácter de irrevocable, según ha anunciado la propia vicepresidenta.

Luego, añadió Roldán, la Asamblea deberá analizar la terna y elegir a un integrante de esta como sustituto de Vicuña.

Sin embargo, dijo que es prematuro adelantar criterios, pues el presidente Moreno acaba de recibir la noticia sobre la renuncia, en un momento en que él participaba en el Gabinete binacional y reunión presidencial con su homólogo de Colombia, Iván Duque.

Asimismo, Roldán recordó que Moreno tenía previsto viajar este mes a China y Qatar, desplazamientos que serán evaluados por el mandatario de acuerdo a la nueva situación.

Añadió que, de acuerdo con la norma constitucional, el presidente puede o no encargar el poder a la Vicepresidencia, pero remarcó que todo esto será materia de análisis en el Ejecutivo.

Roldán descartó que haya inestabilidad en el Gobierno, pero aceptó la gravedad de la denuncia contra Vicuña y que por ello el presidente Moreno la eximió el lunes de cumplir las funciones por él encomendadas como vicepresidenta.