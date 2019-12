Dieta Club del Dr. Cormillot abrió su Centro de Tratamiento en Encarnación

Dieta Club consiste en un plan integral de educación obesológica y nutricional, cuidado médico especializado, apoyo sicológico y actividad física, en el marco de una comunidad terapéutica.

La internación está indicada para quienes necesitan un tratamiento personalizado y aprendizaje intensivo, para combatir las complicaciones a causa de su sobrepeso.

Dieta Club lleva 40 años de trayectoria y es uno de los centros con programas nutricionales personalizados más exitosos de la actualidad, dirigido por el Dr. Alberto Cormillot.

Dr. Cormillot Foto: Antonio Rollin

“Estoy muy contento de inaugurar este espacio en Encarnación, de donde provienen mis raíces. Dieta Club es una organización que lleva más de 40 años de tratamiento para adelgazar, manteniendo una línea que a lo largo de las décadas no ha cambiado. En medicina lo primero que se enseña a uno es no dañar, y si hay una especialidad donde se ha hecho y se hace daño es en materia de sobrepeso y obesidad, porque la gente está desesperada por adelgazar y ahí aparecen las pastillas con algunos tratamientos mágicos con los que la gente se engancha. Lo que nosotros proponemos, en Dieta Club, es una manera de adelgazar en la que lo novedoso es que no tiene nada de novedoso y lo mágico que proponemos es que si uno quiere mejorar, lo que debe hacer es cambiar sus hábitos y hacer que resulte duradero”, dijo.

El reconocido profesional añadió que hay un par de medicamentos que se pueden utilizar, pero la base del tratamiento de Dieta Club son los cambios en el estilo de vida, que se retribuye en mejores condiciones de salud de la gente. “Lo mágico de Dieta Club en sus 50 centros es que no priva a la gente de comer lo que uno desee, sino de cambiar los hábitos de alimentación, comer sano acompañado de ejercicios adecuados. Nosotros ofrecemos un gerenciamiento a distancia con videollamadas y todo tipo de asesoramientos para lograr que la gente adelgace comiendo bien. La obesidad se combate con una buena alimentación, es la única manera, porque la obesidad contrae una serie de complicaciones, no se cura, pero se puede tratar, controlar, pero lo primero que se requiere es que la persona entre en un proceso de aceptación de que tiene un problema”, indicó Cormillot.

Dr. Cormillot Foto: Antonio Rollin

Coordinadora del Centro de Dieta Club en Encarnación

La coordinadora del Centro de Actividades Terapéuticas Educativas Dieta Club, Dra. Mónica Marín, señaló que desembarcar en Encarnación es hacer realidad un sueño largamente anhelado.

“Abrimos con todas las expectativas, estamos muy felices porque desde que abrimos el Centro de Dieta Club tenemos una hermosa respuesta, hay muchísimos interesados y ya hay gente haciéndose tratamientos. Aceptan la propuesta de salud y eso es muy importante, así que estamos muy contentos y entendemos que este éxito se debe a los 30 años del Dr. Cormillot, que es muy conocido aquí en el país”, resaltó.

La misma agregó que el Dr. Cormillot vuelca todos los años de su experiencia en la gente y en su equipo de trabajo. “Es una persona muy generosa y eso nos transmite para que así trabajemos con nuestros participantes. Esto no es una clínica, es un centro de actividades terapéuticas educativas, donde vamos transmitiendo lo que el doctor nos enseñó, para poder aplicarlo aquí por una vida más saludable para todas aquellas personas que tengan problemas de sobrepeso y puedan bajar y mantenerse”, agregó.

La propuesta del Centro Terapéutico Dieta Club del Dr. Cormillot es una reeducación alimentaria y saber qué cosa pasa con cada uno, trabajar en ello y en esas barreras o creencias, en la que muchas veces desconocemos ciertas cosas o hay mitos, entonces trabajar en cada reunión y charla para poder aprender más, porque el tratamiento de Dieta Club no está compuesto de pastillas, añadió la profesional.

“Yo soy la coordinadora y el centro está compuesto de un equipo transdisciplinario, todos estamos en conjunto con los participantes, contamos con licenciados en Sicología, Nutrición, Educación Física y además tenemos al director y a la secretaria. La persona viene a Dieta Club, participa de una charla y a partir de allí se inicia el plan, que comienza con la nutricionista, que les entrega del plan personalizado y a partir de allí se puede hacer el tratamiento grupal o individual, estos son talleres y los grupos no son ni de autoayuda ni sicológico, sino grupos para aprender y coordinar para hacer actividad física acá mismo en el predio del centro”, recalcó.

Uno de los aspectos resaltantes es que Dieta Club trabaja también con niños y adolescentes además de las personas adultas, tanto hombres como mujeres. Para someterse al plan de Dieta Club, la persona debe pagar una instrucción por única vez como un club y luego va pagando una cuota mensual; el costo depende de cada plan que uno adquiere, ya que existen planes individual y grupal, cuyo valor depende de cuántas veces será utilizado el gimnasio y otras cuestiones.

“Planteamos ese equilibrio de no privarse de lo que les guste y bajar esos kilitos aprendiendo también a comer en la medida que al cuerpo le haga bien. La gente tiene todas las opciones con nosotros, es muy importante el plan de mantenimiento para la gente que ya llegó a su peso, ya que ellos pasan a otro tipo de tratamiento o grupos, porque la idea es que a las personas no se les escape devuelta el peso, porque la obesidad es una enfermedad crónica”, indicó la responsable.

La coordinadora manifestó que están muy contentos de llegar a Encarnación. “Tanto el Dr. Cormillot como yo quisimos venir a esta ciudad que nos encanta; vemos a una ciudad que crece y además tiene una muy buena gastronomía, entonces dijimos ofrezcámosles la posibilidad también de poder bajar esos kilitos de más para llevar adelante una vida saludable, con todas esas ofertas gastronómicas con que cuenta la ciudad y estamos felices de haber podido llegar a esta hermosa ciudad. Estamos en la calle Monseñor Wiessen entre Juan León Mallorquín y General Artigas.