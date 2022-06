Diego Chino Martínez está en carpeta para el Legendario

“Yo no sé nada, no me mencionaron esa posibilidad, pero uno siempre se prepara para dar un salto de calidad. Siempre entreno en doble turno para así no perder capacidad física”, confesó Martínez.

SONDEOS. Javier Acosta, director de Guaraní que está en el Departamento de Fútbol, confesó que siguen los sondeos acerca de varios jugadores.

Además de los llamados que se recibieron por Roberto Fernández para ir al fútbol argentino, Ángel Benítez es otro nombre que podría salir en este mercado de pases al fútbol vecino.

“De momento nos concentramos en terminar el torneo con la mayor cantidad de puntos”, dijo Acosta.