Dicen que colorados ya no argumentan intervenciones

“En el Legislativo, en particular en Diputados tenemos el problema en cuanto a cantidad de votos, porque siempre van a ganar teniendo en cuenta que cuentan con 43 votos y para aprobar solo se requiere 41”, dijo.

Advirtió que el problema en sí no son las intervenciones, sino cuando estas no se hacen objetivamente sin juzgar los argumentos. “Llama la atención los pedidos de intervención de Pedro Juan, Concepción, Encarnación ¿porqué será que están aumentando esos pedidos?”, se preguntó lo que llevó a una respuesta obvia, que sería que “si los colorados se unen en Diputados, no hace falta que hayan méritos”, expresó.