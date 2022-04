Dicapar afirma que se corrige ley vigente

El gerente de Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar), ingeniero Guillermo Parra, se mostró ayer a favor del proyecto de ley de Fondecpy. “Esta nueva ley lo que hace es corregir las irregularidades que introdujo la ley anterior, e iguala las condiciones para todos, en beneficio de la gente para poder cargar (combustibles)”, explicó.

No obstante, Parra aclaró que el sector privado no busca ningún tipo de ventaja. Agregó que no quieren subsidio alguno del Gobierno, pero recordó que forman parte del sistema de abastecimiento de combustible, “y por lo tanto tenemos que ser incluidos en un sistema de beneficio o subsidio si es que se va a implementar algo así en el Paraguay”. Añadió que con la legislación actual el subsidio es solo para un 30% de ciudadanos. “El sentido común te dice que si querés garantizar o hacer llegar un combustible más barato a toda la ciudadanía tenés que hacerlo a través de estas 2.500 estaciones de servicio”, explicó el ingeniero.