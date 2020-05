Dibén anula contrato con firma del clan Ferreira por G. 703 millones

La Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén) tomó la decisión de rescindir de un contrato por la suma de G. 703 millones que había firmado con la empresa Insumos Médicos (Imedic), que dirigen los Ferreira, para la provisión de medicamentos oncológicos y Asparaginasa.

Mediante la resolución del Consejo de Administración N° 01/1200/20, del pasado 18 de mayo, se resuelve ordenar la apertura del procedimiento para la rescisión del contrato UOC N°02/2020.

Carmen Alonso, directora de la Dibén, explicó que la empresa Imedic provee medicamentos oncológicos a la institución

El Poder Ejecutivo exceptuó a la Dibén para ejecutar su presupuesto en el marco de la Ley de Emergencia. Hacienda liberó los fondos y en marzo realizaron el llamado y la firma Imedic se presentó ganando la adjudicación para la provisión de los fármacos.

El 21 de abril firmaron el contrato con la firma representada por Patricia Beatriz Ferreira (representante legal) por un monto máximo de G. 703.865.400 y un mínimo de G. 351.932.700.

“Luego salen a la luz todas las irregularidades que hay en torno a la empresa. En base a lo que aparece en la prensa, solicito un informe a Dinavisa. Documentalmente estamos respaldamos con todo el procedimiento en forma legal”, remarcó Alonso.

El 27 de abril solicitan el informe a Vigilancia Sanitaria. En ese ínterin se realiza el cambio y responden las nuevas autoridades a cargo de María Antonieta Gamarra, nueva directora general.

La respuesta enviada el 7 de mayo refiere que todos los medicamentos están habilitados y en regla a excepción de la Asparaginasa, donde hace constar que no presenta adecuación en base a la normativa vigente y es de origen de la India. “Tenían habilitado el 17 de noviembre a diciembre de 2022, pero se hizo una renovación de formularios y ellos no ajustaron a eso. No hicieron ese procedimiento de llenar el formulario. Es el inconveniente que se encontró en el proceso”, expresó la titular de la Dibén.

las sospechas. Ante las investigaciones en curso y la serie de denuncias contra la empresa, Carmen Alonso señaló que optaron por anular el contrato. “Considerando que está siendo investigado por la Fiscalía y existen dudas de origen, el consejo de administración tomó la decisión de rescindir del contrato”, dijo.

La decisión final se tomó en base a que hay más dudas que certezas en torno a la empresa Imedic. El Ministerio de Salud anunció el viernes la rescisión total del contrato con la citada firma para la provisión de insumos en el marco de la emergencia sanitaria.

Esto luego de que la Contraloría emitió un informe en donde concluyó que se detectaron una serie de irregularidades y que la adjudicación estuvo completamente viciada en todas sus etapas. El comité que aprobó la adjudicación violó la ley de Contrataciones Públicas.