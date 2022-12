Díaz remarca confianza plena en su recuperación

Díaz además apuntó: “La confianza y el acompañamiento del profesor Arce es muy importante, me ayudó bastante para mi recuperación, estuvo pendiente siempre y eso lo valoro mucho”, y sumó: “Cerro debe ganar todo lo que juega, tenemos un gran plantel, y quiero ayudar para que eso ocurra”.

Acerca de la llegada de Fernando Fernández, el Chico argumentó: “Los goles siempre son importantes; hoy con la recuperación de Robert (Morales), con Marcelo (Moreno), la llegada de Fernando (Fernández) espero que podamos darle lo mejor al equipo en cuanto a goles y asistencias. Mejorar mucho comparando lo que fue este último torneo”.

Díaz buscará su revancha en la Albirroja en lo que agregó: “Me voy a preparar bastante bien, pasé por las inferiores de la Selección y sé que se dará esa oportunidad tarde o temprano. Mirando atrás y todo lo que me pasó antes, me ayudó a madurar así que solo me queda trabajar al máximo para volver a tener una chance”.