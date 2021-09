Diana inspiró a Kate para el estreno de Bond

No pasó por alto la semejanza entre los vestidos.

Nadie duda de que Kate Middleton ha sido, desde que comenzó su relación con el príncipe William, una verdadera ícono fashion. Un título que ha confirmado desde su boda celebrada en el 2011; desde entonces, sus looks son replicados e imitados por marcas y fans. Un efecto que causaba la princesa Diana en su momento.

Parece que para el espectacular diseño Jenny Packham hecho a la medida que la duquesa de Cambridge usó durante el estreno de Not Time To Die (Sin tiempo para morir), en Londres, la inspiración vino justo del vestido que su suegra lució en 1985, también para una première de James Bond, A View to a Kill (Una vista para matar).