Día de grandes

Cerro Porteño recibe en La Nueva Olla a Sportivo Luqueño (18:30), en choque de ganadores.

Cerro Porteño mide a Sportivo Luqueño de local en barrio Obrero (18:30), en duelo de vencedores de la 1ª fecha del Apertura 2021. El Azulgrana, que tuvo una trabajosa victoria en el estreno ante Sol de América (3-1), recupera a uno de sus titulares, el lateral derecho Alberto Espínola, que purgó su fecha de suspensión. El plantel busca consolidar a su nueva figura, el delantero Mauro Boselli: “Tenemos que asistir a Mauro para que se sienta cómodo arriba, es un goleador”, apuntó a FALG el ofensivo Claudio Aquino. Añadió que “el asignado para patear los penales soy yo, pero le dije a Mauro que él también le puede pegar”. MOTIVADO. A su vez, el Chanchón, que festejó de entrada ante Guaireña (3-1), necesita seguir ganando para tomarse un respiro en el promedio, su principal obstáculo, ya que ocupa la última plaza. Con relación al equipo, el entrenador Luis Escobar se mostró bastante conforme con lo expuesto en el debut, por lo que no varía en la elección de los hombres.

El Decano visita Itauguá con la misión de demostrar un mejor juego al que tuvo ante Libertad.

Olimpia buscará hoy cambiar la imagen demostrada en el primer partido, en la derrota de local por 0-1 ante Libertad, y para eso deberá vencer al 12 de Octubre en su visita a Itauguá a partir de las 20:45.

El armado del equipo para Néstor Gorosito sigue siendo complejo, no solamente por los cinco casos de Covid latentes en el plantel, sino por tener aún varios contusos pos- pretemporada. Con respecto al inicial que viene de caer ante el Guma, los cambios pasarían por mitad de cancha y ataque. Rodrigo Rojas sigue con las molestias a raíz de un cuadro de conjuntivitis, que podría dejarlo afuera y que su lugar lo ocupe Braian Ojeda. Mientras que el rendimiento de Édwar López no fue el esperado; en caso de que no juegue el colombiano, ingresaría el juvenil Diego Torres. En la delantera, Jorge Colmán perdió su puesto por Isidro Pitta. Mientras que en el “12”, serían dos las variantes: Schwartzman por Brítez y Marabel por Montiel, teniendo en cuenta el once inicial ante River (2-2) de la fecha pasada.