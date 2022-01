Destacados artistas internacionales de la música regresan en el 2022

Si bien son escasos los discos confirmados con fecha y título para los siguientes meses, aquellos que sí lo están pertenecen a figuras destacadas en el ámbito más de culto o alternativo, como el caso del legendario cantante británico Elvis Costello, que vuelve este viernes 14 con The boy named If, o la banda de rock estadounidense Eels, que presentará a fines de mes Extreme Witchcraft.

En enero también se dan dos grandes retornos, el de la veterana banda británica de rock progresivo Jethro Tull que presenta The Zealot Gene, nuevo álbum de estudio lanzado luego de casi 18 años de ausencia, que podrá escucharse el viernes 28; y del conjunto de rock alternativo Urge Overkill, que ese mismo día lanza Oul, una década después de su último disco Rock & rock submarine.

Los estrenos seguirán llegando al siguiente mes, en el que Korn, presentará Requiem, el viernes 4 de febrero, mientras que el viernes 11, Eddie Vedder, miembro de Pearl Jam, ofrecerá su tercer disco solo Earthling. En marzo, Bryan Adams lanzará el viernes 11 su disco So happy it hurts, mientras que el viernes 25 Placebo pondrá a la calle Never let me go. En mayo, Liam Gallagher lanzará el viernes 27 C’mon you know, mientras que Jack White dará a conocer el 8 de abril Fear of the dawn y el 22 de julio Entering heaven alive.

Expectativas. Si se toma en cuenta los posibles lanzamientos de variados artistas para este año, la lista se pone aún más extensa. Circulan entre los medios internacionales nombres como Kendrick Lamar, Artic Monkeys, Camila Cabello, Cardi B, Janet Jackson, Lizzo, Lykke Li, Megadeth, Morrissey y The Cure. Asimismo, se siguen sumando meses a la aguardada espera de años del noveno disco de Rihanna, que si bien, aparentemente ya está a punto de terminarse, no es una de sus prioridades.

Por otro lado, Beyoncé, en una entrevista, en agosto pasado, afirmó que percibía en el mundo las ganas de volver a vivir y que ella quería contribuir a ese “renacimiento” pospandémico con el fruto de su año y medio de trabajo en el estudio. De igual manera, Madonna publicó en sus redes hace unas semanas una foto junto a un micrófono y hojas, en la que adelantó “sorpresas en el nuevo año”.

Por su parte, los miembros de Red Hot Chili Peppers confirmaron que su nuevo trabajo estaba casi listo y John Frusciante, que se sumó nuevamente a la banda, incluso citó la primavera como posible fecha de salida.

Entre los latinos, Bad Bunny confirmó nuevo álbum para los próximos meses, mientras que Rosalía aseguró que este será el año de Motomami, su tercer disco de estudio.