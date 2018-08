Desolación en zona del Metrobús, en víspera de reunión para evitar parate

Évelyn Espínola, de Farmacenter, señaló que es evidente la caída en el ritmo de ventas y comentó que muchos clientes del área prefieren solicitar el pedido de entrega a domicilio (delivery), debido a que tienen dificultades para llegar caminando o en vehículo. El problema se acentuó cuando los tractores arribaron hasta la zona de la Comuna fernandina.

En Punto Farma sus tradicionales viernes de descuento sufrieron un drástico revés, dadas las pocas ventas que se registran, señaló una de las encargadas, quien prefirió no dar a conocer su identidad. Explicó que ahora vender G. 1.000.000 al día puede calificarse como todo un logro, ya que anteriormente lograban ingresar G. 5.000.000 en promedio.

Contadas bodegas también desafían las adversidades los domingos, pero el volumen comerciado tampoco es el esperado. A la fecha, más de 200 negocios tuvieron que cerrar por el impacto de las obras del Metrobús, y algunos se mudaron a otras ciudades, como es el caso de la compañía Arcor.

Gladys Gill, frentista afectada por los trabajos, manifestó que los obreros de la constructora jamás trabajaron más de mediodía los domingos y que solo durante la campaña electoral de Horacio Cartes llegaron a activar las 24 horas del día. Luego nunca más lo hicieron, enfatizó.

Añadió que se vive un caos diario y que las indemnizaciones no llegaron.

DÍA CLAVE. El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) debe tomar hoy la decisión para evitar la suspensión de las obras en el tramo de Fernando de la Mora, marcada para el próximo 3 de setiembre, fecha en que se cumplen los 21 días de preaviso que comunicó Mota-Engil antes de hacer el parate de las actividades.

La mesa de crisis instalada por el ministro Arnoldo Wiens recibió la orden de elevar en la fecha todas las alternativas posibles, no solo para subsanar este impasse, sino para acelerar los trabajos, los cuales podrán darse si se consiguen liberar más fuentes de trabajo. Vale recordar que, inicialmente, la obra del Metrobús debía entregarse el 23 de diciembre, algo que será imposible.

Vecinos vieron llevar las máquinas

Los pobladores de Fernando de la Mora aseguraron que les pareció muy extraño ver cómo las maquinarias empezaron a abandonar la zona de obras desde el sábado, sobre todo teniendo en cuenta que aún falta para se suspendan las obras.De acuerdo con Ángela Recalde, quien reside al lado de la Comisaría 2ª, comentó que los obreros de Mota-Engil empezaron a retirar los equipos. “Ayer (sábado) trabajaron hasta el mediodía, yo vi cómo llevaban sus tractores, ya se iban. No creo que esto mejore sinceramente, porque dicen que no hay plata para pagar”, expresó.Agregó que el problema para los comercios es mucho mayor porque los clientes ya no tienen lugar para estacionar, entonces deciden no ir a comprar a los sitios tradicionales sobre la ruta.Otro poblador comentó que el local El Ofertazo fue uno de los más perjudicados ya que antes abría incluso los domingos.