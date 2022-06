Desmienten llamar a acreedores y buscan alternativa financiera

Julio Jiménez, delegado y asesor jurídico de Olimpia, detalló varios puntos sobre la realidad económica de la institución, donde como mínimo necesitan generar USD 12.000.000 para salvar demandas de FIFA en diciembre próximo.

Sobre un presunto llamado del club a sus acreedores, Jiménez aclaró: “Es una falsedad absoluta. No fue tratado en directiva, estamos trabajando en la estrategia para juntar fondos para las deudas de FIFA, se descartó la convocatoria de acreedores, no está en la idea de la directiva considerar esa opción”, aseguró en contacto con Fútbol a lo Grande (1080 AM).