Desirée se queja de boicot para no tratar denuncia contra FGE

La Cámara Alta aplazó ayer el tratamiento del proyecto de resolución por el cual se denuncia a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y al fiscal Lorenzo Lezcano. El estudio en plenaria se vio imposibilitado por la falta de dictamen de comisiones, por lo que la senadora proponente acusó de “boicot” y solicitó que las comisiones hagan su trabajo para liberar el estudio.

Por quinta vez no se pudo tratar el pedido de la senadora Masi, quien tomó la palabra una vez que llegó el turno de defender el proyecto y señaló a la Comisión de Peticiones por no dar dictamen a favor o en contra para su tratamiento. “Peticiones que dictamine porque no pueden trabar desde hace cinco sesiones mientras que otros proyectos que ingresaron ahora ya tienen. Las comisiones no están para boicotear. Dictaminen en contra, pero dictaminen”, dijo.