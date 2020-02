Designan equipo de fiscales que indagará crimen de niña

La pequeña de 12 años, identificada como Francisca Araújo, fue hallada el pasado martes con signos de haber sido muerta por asfixia.

Los testigos del hallazgo llamaron al 911 para que intervengan la Policía y el Ministerio Público. Primeramente fue designada la fiscala Rosa María Noguera.

La médica forense María Luisa Cabañas, quien practicó la autopsia, reveló que la víctima recibió un golpe en la cabeza y se presume que con ese golpe la menor fue debilitada para luego ser maniatada.

Por la posición y por la forma en que se encontró el cuerpo, atado con un piolín doblado, no favorecieron para respirar, ya que el tórax no se expande y no se pueden hacer los movimientos para respirar, provocándose así la asfixia, fue lo que explicó la forense.

La profesional había referido que no se podría determinar si la menor, de origen indígena, fue abusada o no, por el estado de descomposición en que se encontraba, ya que al momento de ser hallada ya tenía de tres a cinco días fallecida.

RESCATE. El pasado miércoles, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) realizaron un operativo en el marco del programa Estrategia calle.

En el operativo fueron rescatados 18 niñas, niños y adolescentes de origen indígena que se encontraban sin protección de ningún adulto.

Todos estos menores fueron derivados al albergue Kuarahy Rese, que depende de la Dirección de Pueblos Indígenas, del Minna, mientras se logra contactar con las comunidades de los pequeños para ser estos reinsertados en sus familias.